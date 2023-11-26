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السجون الإسرائيلية: نستعد لتنفيذ المرحلة الثالثة من تبادل الأسرى

11/26/2023 2:22:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قالت مصلحة السجون الإسرائيلية إنها تستعد لتنفيذ المرحلة الثالثة من تبادل الأسرى.

يذكر أنه في أول أيام الهدنة، يوم الجمعة الماضي، أفرجت حماس عن 13 إسرائيليا من النساء والأطفال المحتجزين لديها، في حين غادر 39 من النساء والأطفال المأسورين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وفي الدفعة الثانية أفرجت حماس، في وقت متأخر السبت، عن 13 إسرائيليا من النساء والأطفال، بالإضافة إلى 4 تايلنديين خارج الاتفاق، في حين أفرجت سلطات الاحتلال عن 6 من أقدم الأسيرات لديها و33 من الأطفال.

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