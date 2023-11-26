رغم الحروق البالغة بيديها.. الجعابيص تستعرض مشغولات يدوية أنجزتها بالسجن (فيديو)

MENAFN - Alghad Newspaper)"تلفزيون فلسطين" الحكومي بث مقطع فيديو التقطته إحدى زائراتها، وسألتها فيه عن عمل فني جميل مشغول على القماش كانت تفرده أمام الحاضرين، فأجابت الجعابيص بأنها مَن أنجزته.أعرب الحضور عن إعجابهم به وبغيره من مشغولات يدوية أنجرتها بيديها، اللتين تظهر في الفيديو إصاباتهما الجسيمة جراء حروق أدت إلى تآكل جزء من أطرافها؛ بسبب إطلاق قوات إسرائيليةٍ النار عليها في عام 2016.وفجر الأحد، وصلت الجعابيص إلى منزلها في بلدة جبل المكبر، جنوب مدينة القدس، وسط تشديد أمني إسرائيلي، بعد الإفراج عنها ضمن صفقة تبادل أسرى بين الاحتلال وحركة "حماس"، كجزء من اتفاق هدنة إنسانية مؤقتة بين الجانبين، بدأ في 24 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، ويستمر 4 أيام قابلة للتمديد.

قبل الإفراج عنها، اشترطت الشرطة الإسرائيلية، ليل السبت/الأحد، إخلاء منزل الجعابيص، من الصحفيين لمنع مظاهر الاحتفال بخروجها من سجون الاحتلال، وقالت الأسيرة المحررة، في أول حديث لها أمام وسائل الإعلام بعد تحررها، أمس السبت: "نخجل أن نفرح وفلسطين كلها جريحة".



قضت الجعابيص 7 سنوات داخل السجون الإسرائيلية، من أصل 11 سنة قضت المحكمة الإسرائيلية بها، وهي واحدة من 6 أسيرات شملهن اتفاق تبادل الأسرى بين "حماس" والاحتلال، ضمن "الدفعة الثانية".



في 11 أكتوبر/تشرين الأول 2015 وفي أثناء عودة إسراء من مدينة أريحا إلى القدس، وقرب حاجز الزعيم تعطلت سيارتها، فأطلقت قوات الاحتلال النيران على السيارة، مما أدى إلى انفجار أسطوانة غاز كانت فيها ونشوب حريق كبير، وفقاً لما أوردته عائلتها عن تفاصيل الحادثة.



تعرضت إسراء نتيجة ذلك لحروق تراوحت بين الدرجتين الأولى والثالثة طالت 50% إلى 60% من جسدها، وفقدت أصابع يديها كافة، وتشوه وجهها، والتصقت أذناها برأسها، وفقدت قدرتها على رفع يديها نتيجة لالتصاقات الجلد في مناطق مختلفة.



لكن سلطات الاحتلال اعتقلتها بتهمة محاولة قتل جندي إسرائيلي، وحكمت عليها بالسجن 11 عاماً، ومنعتها من تلقي العلاج الذي تحتاجه، وتعمدت إهمالها على الرغم من حاجتها لثماني عمليات جراحية.



كما منع الاحتلال عن الأسيرة المحررة المسكنات والأدوية التي تحتاجها، واكتفت السلطات بتوفير مرهم لتبريد الحروق لا تزيد سعته على 20 ملم يصرف لها كل 3 أيام، وهي كمية قليلة لا تكفي لتغطية كافة مناطق الحروق في جسد إسراء.



حاولت عائلة إسراء عن طريق مؤسسات إنسانية محلية ودوليةٍ الحصول على إذن لإدخال طبيب لمعالجة ابنتهم متكفلين بكافة المصاريف، لكن إدارة السجون الإسرائيلية رفضت ذلك، وقد أطلق الناشطون عدة حملات إلكترونية، ونشروا عدة وسوم على موقع "إكس"؛ في محاولة للإفراج عنها، لكن كل المحاولات قوبلت بالرفض.





يُشار إلى أن اتفاق الهدنة الإنسانية يتضمن إطلاق سراح 50 أسيراً إسرائيلياً من غزة، مقابل إطلاق سراح 150 أسيراً فلسطينياً من السجون الإسرائيلية، إلى جانب إدخال مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات والوقود إلى كافة مناطق القطاع.



ولمدة 48 يوماً حتى 23 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، شن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلّفت 14 ألفاً و854 شهيداً فلسطينياً، بينهم 6 آلاف و150 طفلاً وما يزيد على 4 آلاف امرأة، إضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح، بينهم ما يزيد على 75% أطفال ونساء، وفقاً للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة. -وكالات

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