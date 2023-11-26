واشنطن بوست: بعد الهدنة.. ساحة معركة محفوفة بالمخاطر تنتظر إسرائيل

تناولت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية موضوع إمكانية تحقيق "إسرائيل" لأهدافها المعلنة من الحرب التي تخوضها في قطاع غزّة، والمتمثّل أهمها في "تدمير قوة حماس السياسية"، متسائلةً بشأن كيفية تحقيق القوات الإسرائيلية لهذا الهدف بعد انقضاء الهدنة.



وعنون كاتب العمود في الصحيفة، ديفيد إغناتيوس، مقاله بـأنّ "ساحة معركة محفوفة بالمخاطر تنتظر إسرائيل بعد فترة التوقّف"، لافتاً إلى أنّ "إسرائيل" تواجه "معضلةً مؤلمة وربما مثيرة للجدل في المستقبل"، وذلك بعد إيقاف الحرب التي وصفها بـ"المتقطّعة" في غزّة موقتاً.



وتطرّق مقال الصحيفة إلى أنّ "إسرائيل" تأمل في أن تستمر هذه الجولة من تبادل الأسرى "حتى يتم إطلاق سراح باقي النساء والأطفال الأسرى لدى المقاومة في قطاع غزّة".



وأوردت الصحيفة حديثاً لأحد كبار المسؤولين الإسرائيليين في مقابلةٍ أجريت معه عشية إطلاق سراح الأسرى، قال فيه إنّه "سيكون من الأصعب بكثير توسيع عملية تبادل الأسرى لتشمل باقي الأسرى، وربما يعني ذلك العودة إلى المعركة قريباً".



وقال المسؤول الإسرائيلي، الذي وصفته الصحيفة بـ"الكبير"، إنّ المرحلة التالية من الحرب "ستكون صراعاً عالي الحدة".



ولفتت الصحيفة إلى أنّه بالنسبة لكيان الاحتلال، فإنه "هنا يكمن جوهر المشكلة"، مُشيرةً إلى أنّ "إسرائيل" سوف تسعى إلى استئناف العمليات الهجومية في وقتٍ تتزايد فيه الضغوط الدولية من أجل وقفٍ دائم لإطلاق النار.



وذكّرت "واشنطن بوست" بأنّ "إسرائيل واجهت مراراً وتكراراً معضلاتٍ مماثلة في حروبها الماضية"، وذلك بتزايد الضغط الدبلوماسي لوقف القتال "قبل أن يعتقد الجيش الإسرائيلي أنّه أكمل مهمته".



كما أضاءت الصحيفة على أنّ مقاتلي المقاومة الفلسطينية "ما زالوا متحصنين تحت الأرض"، لافتةً إلى أنّ ذلك مستمر على الرغم من كلّ ما جلبته الحرب الأخيرة على القطاع من دمار.



ونقلت الصحيفة عن مسؤولٍ إسرائيلي ثانٍ قوله إنّ شبكة أنفاق حماس "أكثر تطوّراً مما كنّا نعتقد".



ومما لا شكّ فيه، حسبما أوضحت الصحيفة، أنّ حركة حماس وباقي تشكيلات المقاومة سوف تستغل فترة التوقّف "للراحة وإعادة تنظيم صفوفها"، وأنّه يتعيّن على "إسرائيل" بعد انقضاء الهدنة، أن تتخذ بعض القرارات الصعبة بشأن مستويات قوة "جيشها"، خصوصاً بشأن استدعائها ما يُقدّر بنحو 300 ألف جندي احتياط، لافتةً إلى أنّه "رقم غير مسبوق أدى إلى استنفاد العناصر الشابة في الاقتصاد الإسرائيلي بشدة". -الميادين