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الاستيلاء على سفينة مرتبطة بإسرائيل في خليج عدن

11/26/2023 2:22:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أكد مسؤول دفاعي أميركي، لوكالة "أسوشيتد برس"، أن مسلحين مجهولين استولوا على سفينة نقل البضائع "سنترال بارك" المملوكة لشركة مرتبطة بإسرائيل في خليج عدن اليوم الأحد.
وقالت شركة الأمن الخاصة "أمبري" إن المهاجمين استولوا على سفينة "سنترال بارك"، التي تشغلها شركة "زودياك ماريتايم"، في خليج عدن.
ووصفت شركة "زودياك" الهجوم بأنه "حادث قرصنة مشتبه به".
وقالت الشركة في بيان:“أولويتنا هي سلامة طاقمنا المكون من 22 فردا على متن السفينة التي يقودها قبطان تركي وعليها طاقم متعدد الجنسيات يتكون من المواطنين الروس والفيتناميين والبلغاريين والهنود والجورجيين والفلبينيين. والسفينة تنقل حمولة كاملة من حمض الفوسفوريك”.
وبحسب وكالة "أسوشيتد برس"، قالت السلطات اليمنية إن مهاجمين استولوا على سفينة مرتبطة بإسرائيل قبالة سواحل عدن اليوم الأحد.
وأضافت الوكالة: "لم تعلن أي جهة مسؤوليتها على الفور، إلا أنه يأتي في الوقت الذي تم فيه ربط هجومين بحريين آخرين على الأقل نفذهما جماعة أنصار الله (الحوثيون) في الأيام الأخيرة بالحرب الإسرائيلية على غزة".

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