للمرة الأولى.. الإعلام الرسمي الإسباني يذكر حماس دون وصفها بـالإرهاب

تناول الإعلام الرسمي الإسباني ذِكر حركة حماس من دون وصفها بـ"المنظمة الإرهابية"، وذلك للمرة الأولى، على خلفية موقف رئيس الحكومة الإسبانية المدين للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزّة، إضافةً إلى الشكر الذي قدّمته الحركة له.



وأوردت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية العامة "rtve"، إضافة إلى وكالات الأنباء الإسبانية "EFE" و "Europa Press"، اسم حركة حماس من دون وصفها بـ"الإرهاب"، مُتطرّقةً إلى موقف رئيس حكومة البلاد، بيدرو سانشيز، الذي لوّح باتخاذ إسبانيا قراراً فردياً للاعتراف بفلسطين دولةً مستقلة في حال عدم قيام الاتحاد الأوروبي بهذه الخطوة.



وكان سانشيز أكّد، الجمعة، مِن أمام معبر رفح على الحدود المصرية مع قطاع غزّة، أنّ الهدنة الموقتة في غزّة غير كافية، داعياً إلى وقفٍ دائم لإطلاق النار.



وأضاء الإعلام الإسباني الرسمي على الشكر الذي قدّمته حركة حماس، السبت، لما وصفته الحركة بـ"الموقف الواضح والجريء" لسانشيز، ورئيس الوزراء البلجيكي، ألكسندر دي كرو، واللذين انتقدا ارتفاع عدد الضحايا المدنيين في قطاع غزّة.



وقالت حركة حماس: "إنّنا نقدّر الموقف الواضح والجريء لرئيس الوزراء البلجيكي الذي أكّد رفضه تدمير غزة وقتل المدنيين، ورئيس الوزراء الإسباني الذي أدان عمليات القتل العشوائي التي يرتكبها الاحتلال ضد المدنيين".



وذكّرت الحركة، في بيانٍ نشرته ونقله الإعلام الإسباني، بموقف سانشيز الملوّح باعتراف بلاده بالدولة الفلسطينية من جانبٍ واحد، في حال لم يتخذ الاتحاد الأوروبي هذه الخطوة، مُشيدةً به.



يُشار إلى أنّه قد سبق حديث سانشيز، تصريحٌ لوزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، قال فيه إنّ مدريد "تؤيد الاعتراف بالدولة الفلسطينية في المدى القصير جداً".



كما وافق مجلس بلدية برشلونة الإسبانية، الجمعة، على قطع العلاقات بـ"تل أبيب"، إلى حين التوصّل إلى وقفٍ نهائي لإطلاق النار في قطاع غزّة، والتزام القرارات الدولية.



ودان قرار البلدية جميع الهجمات على السكان المدنيين، وأي عقاب جماعي، وتهجير قسري، وتدمير منهجي للمنازل والبنية التحتية المدنية، فضلاً عن الحصار المفروض على إمدادات الطاقة والمياه والغذاء والدواء إلى قطاع غزّة.



يُذكر أنّ كلمات رئيسَي حكومتَي إسبانيا وبلجيكا أثارت احتجاجاً من جانب كيان الاحتلال، كما صعّدت أزمةً دبلوماسية، حيث أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، السبت، استدعاء سفيري إسبانيا وبلجيكا لما أسمته "جلسة توبيخ"، مُشيرةً إلى أنّ ذلك يأتي على خلفية "اتهام رئيسي وزراء الدولتين إسرائيل بالقتل العشوائي في غزّة".



ولفتت وسائل إعلامٍ إسرائيلية إلى أنّ الأزمة مع إسبانيا "تزداد سوءاً، خصوصاً بعد أن تمّ استدعاء السفير الإسرائيلي للتوبيخ".



ومن جهته، وصف وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، ما أسماه "التهاني التي قدّمتها حماس" لرئيس وزراء إسبانيا وبلجيكا بأنّها "مخجلة ومخزية"، مُضيفاً أنّه "لن ننسى من يدعمنا في هذه الأوقات". -وكالات

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