حماس: استجابة لجهود الرئيس الروسي أفرجنا عن أحد المحتجزين يحمل الجنسية الروسية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أنها أطلقت سراح أحد المحتجزين لديها من حملة الجنسية الروسية، وذلك استجابة لجهود الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتقديرا لموقف روسيا.
وقالت "حماس" في تصريح عبر قناتها على "تلغرام": "استجابة لجهود الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتقديرا للموقف الروسي الداعم للقضية الفلسطينية أفرجت حركة المقاومة الإسلامية حماس عن أحد المحتجزين من حملة الجنسية الروسية".
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