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حماس: استجابة لجهود الرئيس الروسي أفرجنا عن أحد المحتجزين يحمل الجنسية الروسية

11/26/2023 2:22:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أنها أطلقت سراح أحد المحتجزين لديها من حملة الجنسية الروسية، وذلك استجابة لجهود الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتقديرا لموقف روسيا.

وقالت "حماس" في تصريح عبر قناتها على "تلغرام": "استجابة لجهود الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتقديرا للموقف الروسي الداعم للقضية الفلسطينية أفرجت حركة المقاومة الإسلامية حماس عن أحد المحتجزين من حملة الجنسية الروسية".

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