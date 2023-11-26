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والد الأسيرة نفوذ حماد: استثناء ابنتي من قائمة المفرج عنهم ولا علم بمكانها

11/26/2023 2:22:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
موفق كمال






قال والد الأسيرة الفلسطينية الطفلة نفوذ حمّاد إنه تم استثناء ابنته من قائمة الأسرى المنوي الإفراج عنهم أمس السبت، دون علم مكان وجودها.

وأضاف والد الأسيرة خلال حديثه لـ"الغد"، أن تلقى اتصالًا من مخابرات الاحتلال، وطلبوا منه الحضور لمركز التحقيق، إلا أن حال وصوله صادروه وهويته، وأخبروه بشروط الإفراج عن نفوذ.

وبين أن الشروط شملت منع للاحتفال ورفع الرايات واظهار الفرح ومنع تواجدها في أي احتفال تكريمي، وبعدها اقتادوه لساحة الانتظار في مركز تحقيق المسكوبية مع عائلة الأسيرات اسراء جعابيص ونورهان عواد وفدوى حمادة وشروق دويات وأيضًا والد أسير من عائله الشويكي، وانتظر سوياً حتى الساعه ١٢:٠٠ بعد منتصف الليل.

ويتابع والد الأسيرة نفوذ: "اقتادوا أهالي الأسرى وتسلم كل منهم ابنه او ابنته المحررة، أما أنا فقد أخرجوني إلى خارج المسكوبية وسلموني هاتفي والهوية، وطلبوا منه المغادرة، دون علم مكان ابنته".

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