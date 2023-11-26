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عدوان إسرائيلي على مطار دمشق يخرجه من الخدمة

11/26/2023 2:22:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية، اليوم الأحد، عدوانا بالصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفة مطار دمشق الدولي، ما أدى لخروجه من الخدمة.

وقال مصدر عسكري في تصريح لوكالة الأنباء السورية (سانا) إنه في حوالي الساعة 16:50 من بعد ظهر اليوم، نفذ الاحتلال الإسرائيلي عدوانا جويا بالصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفا مطار دمشق الدولي وبعض النقاط في ريف دمشق.

وأضاف المصدر أن وسائط الدفاع الجوي تصدت للصواريخ المعادية ودمرت معظمها، وقد أسفر العدوان عن خروج المطار من الخدمة ووقوع بعض الخسائر المادية.

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