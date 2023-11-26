بدء عملية تبادل الدفعة الثالثة من الأسرى بين حماس والاحتلال

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
بدأت عملية تبادل الدفعة الثالثة من الأسرى بين حماس والاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، في اليوم الثالث من الهدنة الإنسانية المقررة لأربعة أيام.
وقالت حركة حماس إنها سلمت للصليب الأحمر 13 محتجزا إسرائيليا وثلاثة تايلانديين ومواطن روسي.
وأكد جيش الاحتلال بدء عملية تسليم المحتجزين الإسرائيليين والأجانب إلى الصليب الأحمر الدولي.
وجاء في البيان أن الهدنة تسير دون معوقات وأن 120 شاحنة مساعدات عبرت من مصر إلى غزة اليوم الأحد منها شاحنتان للوقود واثنتان لغاز الطهي.
وقال ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية في بيان إن مصر تسلمت قوائم بأسماء 13 إسرائيليا و39 فلسطينيا سيتم إطلاق سراحهم مساء الأحد وهي الدفعة الثالثة ضمن اتفاق هدنة لأربعة أيام توسطت فيه مصر وقطر.
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