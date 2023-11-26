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بدء عملية تبادل الدفعة الثالثة من الأسرى بين حماس والاحتلال

11/26/2023 2:22:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

بدأت عملية تبادل الدفعة الثالثة من الأسرى بين حماس والاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، في اليوم الثالث من الهدنة الإنسانية المقررة لأربعة أيام.

وقالت حركة حماس إنها سلمت للصليب الأحمر 13 محتجزا إسرائيليا وثلاثة تايلانديين ومواطن روسي.

وأكد جيش الاحتلال بدء عملية تسليم المحتجزين الإسرائيليين والأجانب إلى الصليب الأحمر الدولي.

وجاء في البيان أن الهدنة تسير دون معوقات وأن 120 شاحنة مساعدات عبرت من مصر إلى غزة اليوم الأحد منها شاحنتان للوقود واثنتان لغاز الطهي.

وقال ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية في بيان إن مصر تسلمت قوائم بأسماء 13 إسرائيليا و39 فلسطينيا سيتم إطلاق سراحهم مساء الأحد وهي الدفعة الثالثة ضمن اتفاق هدنة لأربعة أيام توسطت فيه مصر وقطر.

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