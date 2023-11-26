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هل يغير لقاء بايدن وجين بينغ وجه العالم في غفلة منا؟

11/26/2023 2:22:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
ماري ديجيفسكي* - (إندبندنت عربية) 2023/11/20






القمة التي جمعت الرئيس الأميركي مع نظيره الصيني قد تدل على تحول كبير في موازين القوى العالمية
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إذا نظرنا إلى الأحداث، فقد يتبين أن هذا اللقاء كان الأكثر أهمية -ليس فقط في هذا الأسبوع، بل في هذا الشهر وفي هذا العام. ولم يحدث هذا اللقاء في الشرق الأوسط أو أوكرانيا؛ المنطقتين اللتين تهيمنان على أخبار وسائل الإعلام الغربية حالياً، بل في مكان بعيد جداً عن منطقتي الصراع المذكورتين.
في اجتماع أكد عقده في اللحظة الأخيرة فقط، عبر الرئيس الصيني شي جين بينغ المحيط الهادئ لإجراء محادثات مع رئيس الولايات المتحدة جو بايدن، في مزرعة بضواحي سان فرانسيسكو.
وكانت هذه هي المرة الأولى التي يجتمع فيها الزعيمان منذ عام، ولكن الفاصل الزمني هذا لاجتماع الزعيمين ليس بالأمر غير المألوف (غير الاعتيادي). لكن ما جعل هذا الاجتماع حدثاً تاريخياً هو الشكوك في إمكانية (استبعاد احتمالات) حدوثه من الأساس، واستعداد شي للسفر إلى الولايات المتحدة، إضافة إلى التحولات الكبيرة في ديناميكيات القوة العالمية التي حدثت خلال ذلك العام.
أما لماذا لم تتسبب هذه القمة بين زعيمي قوى عظمى إلا في ردود فعل قليلة نسبياً في أوروبا، فقد يعود الأمر لأسباب عدة، منها الانشغال بالحروب القريبة، ورغم أن الأمر قد يبدو سخيفاً، فإن فارق التوقيت قد يكون سبباً آخر، فقد وصل الرئيس شي بموكبه الضخم إلى سان فرانسيسكو بينما كان الوقت في معظم أنحاء أوروبا متأخراً. وعقد الرئيس الأميركي المؤتمر الصحفي الختامي في اليوم التالي، ولم يكن هناك ظهور مشترك مع شي، في وقت كان فيه معظم الأوروبيين نياماً.
ومن جهة أخرى، فإن الجانب السلبي لبث الأخبار على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع، قد يعني أن تغطية حدث ما قد لا يستمر بثها في الأخبار حتى اليوم التالي، وبخاصة عندما تكون الصور عبارة عن محادثات رسمية، بدلاً من الدراما ورعب الحرب. لكن يمكن القول، إن أحد أهداف هذا الاجتماع هو درء خطر الحرب، وهو أمر أكده بايدن بطريقة ما، حيث قال للصحفيين: "مسؤوليتي هي أن أجعل هذه العلاقة عقلانية ومعقولة، كي لا تؤدي إلى صراع، هذا هو هدفي". ومن بين نقطتي الاتفاق الوحدتين المعلن عنهما، كان الاتفاق المتعلق بصادرات مكونات عقار الفنتانيل، وهو الموضوع الذي كان يعكس قلقاً داخلياً في الولايات المتحدة مع دخول البلاد عام الانتخابات (الفنتانيل عقار يوصف كمسكن للألم الشديد، لكن مكوناته يمكن استخدامها أيضاً في صناعة المخدرات. يعد العقار كمخدر السبب الرئيس في وفيات الأميركيين بين سن 18 و49 سنة. واعتبر تقرير أميركي أن الصين كانت المصدر الأساس لاستيراد العقار بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة).
أما الاتفاق الآخر، فهو الاتفاق المتعلق باستئناف الاتصالات بين الجيشين، والتي عُلقت بعد زيارة نانسي بيلوسي (رئيسة مجلس النواب الأميركي حينها) إلى تايوان العام 2022، فقد نجح لقاء القمة في استعادة بعض العلاقات الطبيعية المرحب بها بعد عام من العلاقات المتوترة. لكن المؤشرات الأكثر أهمية لما تمت مناقشته خلال اللقاء جاءت في البيانات اللاحقة من المسؤولين في البلدين.
بالنسبة إلى الولايات المتحدة، بدا أن الهدف الرئيس هو الإشارة إلى عدم وجود تغيير، وبخاصة عدم وجود ضعف، في ما يتعلق بالدفاع عن تايوان، وهو ما بدا أكثر وضوحاً في ظل اللقاء من أي وقت آخر. وهناك وجهة نظر واسعة الانتشار في الغرب مفادها بأنه إذا شعرت الصين أن الدعم الأميركي لأوكرانيا أو إسرائيل بدأ يضعف، فإنها قد تحاول إعادة دمج تايوان عاجلاً وليس آجلاً. من ثم فإن الولايات المتحدة قد تجد نفسها مكشوفة في وقت واحد على ثلاث جبهات، أمام روسيا في شأن أوكرانيا، وإيران في شأن إسرائيل، وأمام الصين في ملف تايوان، ولكن من وجهة نظري (الكاتبة) فأنا لا أرى أي صلة معينة، حقيقية أو محتملة، بين (هذه الملفات أو الجبهات) أوكرانيا و/أو إسرائيل وتايوان.
ويبدو لي أن ما قاله شي جين بينغ بنفسه، وما نقل عنه، له نفس أهمية الإعلان عن عدم التغيير في سياسة الولايات المتحدة تجاه تايوان. ولم يتضمن ذلك (ما ورد عن الرئيس شي) إنكار وجود أي جدول زمني لدى الصين "لإعادة التوحيد" مع تايوان فحسب، بل وأيضاً تصريحات مفادها بأن الصين والولايات المتحدة لا ينبغي أن ينظر إليهما باعتبارهما متنافسين، وأن "كوكب الأرض شاسع ويتسع لإحراز البلدين النجاح".
وقال شي جين بينغ: "ليس لدى الصين أي خطط للتفوق على الولايات المتحدة أو إطاحتها، ولا ينبغي للولايات المتحدة أن تخطط لقمع الصين أو احتوائها". وما يوحي به هذا هو أن الصين أيضاً، وليس الولايات المتحدة وحدها، ترى أن الأحداث الحالية ربما تنذر بنقطة تحول ما في توازن القوى العالمي.
في الشهر الماضي، في خطابه بعد هجمات "حماس" على إسرائيل، أشار الرئيس بايدن إلى ما سماه نقطة انعطاف في التاريخ، "واحدة من تلك اللحظات التي سترسم وجه القرارات التي نتخذها خلالها، المستقبل لعقود مقبلة". ويبدو أن الرئيس شي جين بينغ يجمع في الرأي على خطورة المرحلة الحالية ويهتم بشكل كبير بالحد من المخاطر.
ويمكننا الآن أن نستشهد بالتصريحات، وبخاصة الصور، من اجتماع بايدن ونظيره الصيني، ونستنتج أن القوة العالمية تنتقل فعلاً، وربما انتقلت بالفعل، من الولايات المتحدة المتدهورة إلى الصين الصاعدة. وهناك بعض الصور الواضحة: رئيس صيني نشيط ويتمتع بصحة جيدة بشكل ظاهر، ورئيس أميركي أقل صحة إلى حد ملحوظ. كان بيان بايدن لوسائل الإعلام مقتضباً، بل وسطحياً. لقد تعثر واعترف بضعف الذاكرة ولجأ بشكل متكرر إلى الملاحظات (المدونة أمامه). وبصراحة، من العسير توقع أن يمسك بمقاليد سلطة الرئاسة لمدة أربع سنوات أخرى.
لكن يبقى من السابق لأوانه أن نعلن أن تغيير النظام العالمي قد حدث بالفعل. من المؤكد أن الصين كانت أكثر نشاطاً ووسعت نطاق عملها الدبلوماسي خلال العام الماضي، وقد فعلت ذلك بنجاح غير متوقع بالنسبة إلى كثيرين.
ففي الشرق الأوسط، لعبت بكين دور الوسيط لاستئناف العلاقات بين المملكة العربية السعودية وإيران. وكذلك قدمت خطة لوقف إطلاق النار في أوكرانيا في الذكرى السنوية الأولى للغزو الروسي، كما وطد الرئيس شي جين بينغ تواصله مع الرئيس بوتين، عبر (اللقاء) شخصياً وعبر الهاتف. لقد كانت الصين أيضاً نشطة في مجموعة "بريكس" وبرزت أكثر فأكثر كنواة في الأمم المتحدة، إن لم تكن زعيمة فعلية، لما يسمى بالجنوب العالمي أو "غير الغرب"، وهي مجموعة كبيرة من البلدان التي رفضت الانحياز إلى أحد الجانبين في أوكرانيا، واتهمت الدول الغربية بازدواجية المعايير في ما يتعلق بالدولة الفلسطينية.
ورغم أن الصين تعمل بلا أدنى شك على تعزيز ثقلها الدولي، فمن السابق لأوانه التنبؤ الموثوق بما إذا كان صعودها الحالي سيستمر بالسلاسة نفسها أو إذا ما كانت هيمنة الولايات المتحدة في طريقها إلى الأفول النهائي. فالولايات المتحدة ما تزال تتمتع بقوة اقتصادية وعسكرية متفوقة، وما يزال نموذجها السياسي يعمل كنقطة جذب لكثيرين. ومن ناحية أخرى، تواجه الصين بشكل مفاجئ اقتصاداً متعثراً ومخاوف ديموغرافية (سكانية) قد تدعو إلى التشكيك في سرعة أو حتى احتمال، أي صعود آخر (الطعن في احتمال تربع أي قوة على سدة السلطة العالمية).
إن ما نراه هو بالأحرى ليس النهاية، بل البداية (فاتحة عصر جديد)، للتنافس على التفوق العالمي، حيث تجد إمبراطوريتان عظيمتان أن مناطق نفوذهما أصبحت على تلامس متزايد مع بعضها بعضا وربما تتداخلان، جواً وبحراً. قمة الرئيسين بايدن وشي، في المدينة والولاية التي ينظر إليها على نطاق واسع على أنها تعطي لمحة عن مستقبل أميركا، اختتمت هذا الأسبوع بهدوء لإعطاء الأفضلية للتعايش السلمي والحذر.
لكن هذا الحال قد لا يدوم. وإن حدث وقيض لها الاستدامة، فهي السبب وراء أن هذا اللقاء، الذي حدث بعيداً من الأضواء إلى حد كبير في وقت وصفه بايدن بأنه "نقطة انعطاف في التاريخ"، قد يتبين أنه أكثر أهمية بكثير مما بدا هذا الأسبوع.

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