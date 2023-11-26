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الجيش الإسرائيلي كان يملك معلومات عن خطة حماس

11/26/2023 2:22:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
هآرتس






بقلم: عاموس هرئيل 26/11/2023
سبق هجوم حماس في 7 تشرين الأول (أكتوبر) لبلدات غلاف غزة، الذي زج بإسرائيل في حرب وفي واقع استراتيجي صعب، مؤشر مهم وصل لجهاز الاستخبارات. من المعلومات التي وصلت لـ"هآرتس"، يتبين أنه خلال أكثر من سنة قبل الهجوم كانت لدى شعبة الاستخبارات معلومات عن خطة هجوم لحماس، التي استهدفت عشرات البلدات والمواقع العسكرية وتضمنت محاكاة لاختراق خط الحدود في عشرات النقاط. معظم هذه المعلومات شاركتها أيضا مع الشباب، ويبدو أن جزءا منها على الأقل كان معروفا للمستوى السياسي، الذي تبدل خلال هذه الفترة. في إسرائيل لم يستعدوا كما ينبغي لمواجهة التهديد، ولم يصدقوا أيضا أن هذه هي الخطة التي تنوي قيادة حماس برئاسة السنوار تنفيذها.
الفشل الاستخباري، إضافة الى الاستعداد المضاد الضعيف جدا على طول الجدار والسياسة الخاطئة في مضمونها للحكومة في الساحة الفلسطينية، أدت الى الحرب التي فاجأت إسرائيل بشكل كامل وأدت الى قتل جماعي للمدنيين ورجال قوات الأمن. المعلومات المعروضة هنا تضاف الى كشوفات سابقة، الكثير منها في "هآرتس"، عن عمق الفشل. هي تشمل، ضمن أمور أخرى، تحذيرات رئيس قسم الأبحاث في الاستخبارات العسكرية "أمان"، العميد عميت ساعر، حول "العاصفة الإقليمية المتمادية"، التي ستجد إسرائيل نفسها عالقة فيها على خلفية الصراع الجاري حول الانقلاب النظامي؛ وتحذيرات المستوى التكتيكي والمراقبات في فرقة غزة من النساء، التي تجاهل قادتهن المعلومات التي قمن بجمعها عن استعداد حماس لهجوم في الميدان؛ والمشاورات الليلية التي عقدت في الجيش وفي الشاباك قبل الهجوم والتي لم ينتج عنها أي استعداد دفاعي مناسب.
وقف إطلاق النار الأول في الحرب في قطاع غزة يوفر لنا فرصة جيدة للعودة الى أساس الفشل الاستخباري الذريع، للأسف الشديد، وهو نجاح حماس في القتل في بلدات الغلاف. المعلومات المذكورة هنا تعتمد على تحقيقات غير رسمية جرت في جهاز الأمن بعد البدء في الحرب. هذا الفشل توجد له أيضا تداعيات سياسية: محيط رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، يدير منذ اليوم الأول للحرب معركة داخلية موجهة ضد كبار في جهاز الأمن -الاستخبارات العسكرية بشكل خاص- بهدف إلقاء المسؤولية الحصرية عن الكارثة عليهم. لا يمكن إعفاء نتنياهو من المسؤولية الشاملة عن الفشل الاستراتيجي-الأمني الذي حدث هنا. ولكن هذا لا يجب أن يقلل من دور جهاز الاستخبارات فيما حدث (المعلومات لا تصل الى "هآرتس" عبر قنوات سياسية).
الفهم يتبلور، لكن غزة تهبط مكانتها في سلم الأولويات
الإدراك بأن حماس تقوم ببلورة خطة هجومية، التي موضوعها محاكاة ضرب البلدات الإسرائيلية ومواقع الجيش الإسرائيلي على طول حدود القطاع، تبلور قبل عملية الجرف الصامد في تموز (يوليو) 2014. فقد كان لدى الاستخبارات العسكرية والشاباك في حينه معلومات أساسية عن شبكة الأنفاق الهجومية التي قامت حماس بحفرها تحت الجدار الأمني القديم جدا الذي أحاط بالقطاع. في إسرائيل، قدروا أن حماس ستحاول استغلال جزء من الأنفاق -ليست جميعها حفرت حتى فتحة الخروج في الأراضي الإسرائيلية- من أجل تنفيذ مثل هذا الهجوم.
عملية الجرف الصامد اشتعلت في نهاية المطاف بسبب معلومات استخبارية إسرائيلية عن نية حماس تنفيذ عملية بواسطة نفق معين في منطقة كيبوتس كيرم شالوم في جنوب القطاع، هذا حدث بعد أربعة أسابيع من التصعيد في الضفة الغربية، حيث اختطفت خلية لحماس ثلاثة فتيان إسرائيليين وقتلتهم في غوش عصيون، عملية "عودوا أيها الإخوة". بعد بضعة أيام على العثور على جثث الفتيان الثلاثة قرب الخليل حدث الاشتعال في القطاع.
لقد سبقت ضرب النفق في كيرم شالوم عملية استخبارية طويلة تمت إدارتها من قبل الشاباك والاستخبارات العسكرية وفرقة غزة. المعلومات التي جمعت أدت الى عمل مشترك بين الأجهزة الثلاثة لإحباط العملية، التي قاد الإعداد لها رئيس الذراع العسكرية في حماس محمد الضيف. من أجل الاستعداد للتصفية، قام في حينه رجال الاستخبارات في الأجهزة المختلفة ببلورة "نموذج تحذير" مشترك، هدف الى تجميع إشارات تدل على تقدم الخطة ومعرفة متى يجب العمل ضدها. في المستوى السياسي وفي جهاز الأمن لم يكونوا معنيين بجولة قتال مبادر إليها مع حماس، والاعتقاد كان أن تدمير النفق الموجود في أراضي القطاع، ولا نريد التحدث عن مهاجمة رجال حماس داخل النفق، سيؤدي الى المواجهة كما حدث بالفعل في نهاية المطاف.
الاستخبارات قدرت أن حماس تخطط لاختراق ولحملة قتل في الكيبوتس القريب من النفق. وحتى أنه تم إخلاء الكيبوتس من السكان لبضعة أيام بسبب الخوف من أن الهجوم يقترب. عندما تجمعت إشارات أخرى عن دخول نشطاء الى النفق، تم تفجيره بتوصية من كبار الضباط في جهاز الأمن وبمصادقة رئيس الحكومة نتنياهو، هذا رغم أنه لم يكن هناك أي معلومة مؤكدة حول أن دخول القوات الحمساوية الى النفق كان بالتأكيد الاستعداد النهائي للهجوم. في حينه تقرر عدم المخاطرة.
حماس ردت بإطلاق مكثف للصواريخ وهكذا بدأت عملية الجرف الصامد التي استمرت 51 يوما. عدد من هجمات حماس عن طريق الأنفاق، التي فيها عبر رجالها الى الأراضي الإسرائيلية وفي بعضها ضربوا مواقع وقوات للجيش الإسرائيلي، أدت الى تغيير تركيز جهود إسرائيل في العملية من ضرب الصواريخ الى تدمير الأنفاق. حتى نهاية العملية تمت معالجة بشكل جزئي أكثر من 30 نفقا. إسرائيل اكتشفت أن الشبكة تحت الأرض التي قامت حماس ببنائها كانت متشعبة وخطيرة أكثر مما قدرت، وأن حماس قد خططت فيما بعد لتنفيذ هجمات مشابهة أكثر طموحا. ولأن الأنفاق كانت ضيقة للعبور فيها ولم تمكن من حركة السيارات فيها، ولأن الفتحات تم حفرها بعيدا نسبيا عن الكيبوتسات، فإنه لم تتبلور حتى ذلك الحين صورة كاملة في هذه المرحلة حول نوايا حماس المستقبلية.
من أجل مواجهة التهديد الآخذ في التعاظم، فقد أقامت إسرائيل مشروعي الجدار والعائق تحت الأرض اللذين كان يمكن أن يوقفا بشكل نهائي خطر الأنفاق الهجومية. التكلفة المقدرة لهذا الجدار قدرت بـ3 مليارات شيكل. وعندما تم استكمال إقامة هذا العائق تفاخر به نتنياهو وكبار الضباط في الجيش الإسرائيلي. وعندما تم نشر وسائل تكنولوجية أخرى، تعزز الاعتقاد (المبالغ فيه والذي ظهر فيما بعد أنه لا أساس له من الصحة) بأن إسرائيل قادرة على الصد، ليس فقط هجمات عبر الأنفاق، بل محاولات الاختراق فوق الأرض. الجيش الإسرائيلي قام بتخفيف جزء من القوات التي تم نشرها في فرقة غزة -حتى قبل ذلك. فقد تم إخراج فصائل كانت في السابق وضعت في بعض الكيبوتسات. وركز الجيش جهوده على قطاعات أخرى. عندما ازداد حجم المقاومة في الضفة الغربية في آذار (مارس) 2022 تم وضع المزيد من القوات على خط التماس وفي الضفة الغربية. القطاع هبط في سلم الأولويات أيضا بسبب التقدير الخاطئ لمعظم أجهزة الاستخبارات ورؤساء الحكومة (نفتالي بينيت، يئير لبيد وبعد ذلك مرة أخرى نتنياهو)، وكأن حماس خائفة نسبيا وتوجهها ليس نحو حرب شاملة.
في عملية حارس الأسوار في أيار (مايو) 2021، وفي أواخر ولاية نتنياهو السابقة، أطلقت حماس الصواريخ نحو القدس في محاولة لتوسيع حدود المعركة. خلال أسبوع تقريبا، تم إطلاق آلاف الصواريخ من القطاع، وحدثت مواجهات شديدة في المدن المختلطة في إسرائيل. ولكن حماس لم تجرب قوتها في هجوم على حدود الجدار. جولات القتال التالية في القطاع، التي كان آخرها في أيار (مايو) الماضي، كانت بين إسرائيل والجهاد الإسلامي وانتهت خلال بضعة أيام. المستوى السياسي والمستوى الأمني كانا راضيين عن نفسيهما لأنهما أوقعا خسائر في الجهاد وأقنعا نفسيهما بأن اختيار حماس البقاء خارج هذه اللعبة يدل على أنها خائفة، وحتى ضعيفة، وبشكل عام هي تفضل الاستثمار في رفاه القطاع وسكانه.
هكذا ولد خطأ آخر وهو زيادة عدد تصاريح الدخول الى إسرائيل لعمال من القطاع. عشية الحرب وبعد بضعة أيام من التوتر على طول الحدود، وعدت إسرائيل الوسطاء القطريين (الدولة التي حولت لحماس مليارات الدولارات، التي جزء كبير منها تم استغلاله لبناء قوتها العسكرية) بأنها ستزيد عدد تصاريح العمل الى 20 ألف تصريح. بعد ذلك، تعزز الشك بأن بعض العمال قاموا بجمع المعلومات لصالح حماس في بلدات الغلاف -المعلومات التي استخدمتها حماس لتدقيق وتحسين خطتها للقتل في النقب الغربي.
ما يظهر بأثر رجعي هو أنه ليس فقط خلال هذه الفترة قامت حماس ببناء خطتها العسكرية للهجوم الشامل والقاتل، الذي سيؤدي الى اندلاع حرب، بل أن التفاصيل والأفكار عن الخطة كانت موجودة في يد الاستخبارات العسكرية، وعن طريقها في يد الشاباك، في مرحلة متقدمة نسبيا. محمد الضيف، كدرس من عملية الجرف الصامد وعملية حارس الأسوار، أدرك بأنه لا توجد أي جدوى من الاحتفاظ بما يخفيه للحرب المقبلة، وأنه من الأفضل البدء بهجوم مفاجئ وقوي قدر الإمكان، إضافة الى الإعدادات العسكرية.
إشارات أولية عن الخطة العملياتية وصلت الى الجيش الإسرائيلي قبل بضع سنوات. ومع مرور الوقت تبلورت صورة أكثر وضوحا. قبل سنة من الهجوم اتضحت لإسرائيل كل الخطة. وقد كان يمكن تكوين من الأفكار التي تبلورت وثيقة مفصلة، التي فُهم منها كيف تنوي حماس استخدام وحداتها وحسب أي فكرة عملية. الأفكار التي تم الحصول عليها عكست للمرة الأولى الى أي درجة تملك حماس التفاصيل التي تتعلق باستعدادات الجيش الإسرائيلي على الحدود، وأنه يجب أن تنتظم من أجل ضرب نقاط ضعفه. العسكريون الذين اطلعوا على هذه المواد فيما بعد قالوا إن قراءتها بعد المذبحة هي تجربة كلها "حزن ودموع".
التحذير الأخير لضابطة إسرائيلية وصل في شهر آب (أغسطس)، في الوثيقة التي وزعت على عدد من كبار الضباط في الوحدة وفي الاستخبارات الميدانية. وقد شرحت في الوثيقة الخطة كما فهمتها والمناورات التي أجرتها حماس. الاستنتاجات تطابق بدقة كبيرة ما حدث بالفعل بعد أقل من شهرين. وقد حذرت من أنه لم يبق للاستخبارات الإسرائيلية هامش للإنذار. وقد قالت "من الآن فصاعدا هذا يمكن أن يحدث".

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