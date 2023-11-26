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لا توجد صفقات سهلة

11/26/2023 2:22:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
يديعوت أحرونوت






بقلم: ناحوم برنياع 26/11/2023

يجلس 13 من أبناء وبنات كيبوتس بيري، أمهات وأطفالهن في مكان ما في قطاع غزة، ينتظرون، مثلما في 7 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، النجدة التي طال وقت وصولها؛ يجلس أبناء عائلاتهم في المستشفيات، وينتظرون على مدى ساعات البشرى؛ تقف عائلات المخطوفين المائتين الآخرين، تلك التي تترقب استقبال أقربائها لاحقا وتلك التي تعرف أن الطريق ما يزال طويلا، وتترنح بين الأمل واليأس والغضب. أول من أمس، كان يفترض أن يكون خليطا من الفرح والحزن: فرح بالقادمين، حزن على المتبقين في الخلف ولكن على أولئك الذين لن يعودوا أبدا. تلقينا تمزيق أعصاب طويلا، طويلا جدا، وبعده تنفس طويل، محرر للصعداء. لا يمكن أن نستبعد أبدا أن هكذا سيكون أيضا في الليالي المقبلة. في قائمة القادمين كان ستة أشعر نحوهم بقرب خاص. كم خيرا أنهم عائدون الى الديار، وهذا أكثر ما يمكن أن يكون من خير.
دراما أول من أمس أدت لثلاثة دروس أولية. الأول، حماس ما تزال قوية في المنطقة والسنوار يتحكم بها. الأحاديث عن انهيار حماس كانت سابقة لأوانها وعبرت عن أمنية أكثر مما عبرت عن رؤية واعية للواقع. قوتها تترجم الى قوة مساومة حيال الوسطاء وحيال إسرائيل، وإلى مطالب تشمل ليس فقط وسط القطاع وجنوبه بل والشمال أيضا، الذي يخضع في معظمه لسيطرة الجيش الإسرائيلي. في أيام وقف النار سيطرتها في الميدان تعززت فقط.
الثاني، الاتفاق ليس مغلقا حتى النهاية. في الأيام القريبة ستظهر المزيد من فجوات الفهم ومناورات الابتزاز، التي ستصبح حالات دراماتيكية ممزقة للأعصاب على ظهر المخطوفين. انعدام اليقين الأساس بين إسرائيل وحماس متوقع تماما. المشكلة هي أنه لا توجد هنا فئة وسيطة يكن لها الطرفان ثقة مطلقة أو يأتمران لإمرتها. هذه الرزمة يجب أن تغلف كل يوم من جديد.
الدرس الثالث: صعب جدا على حكومة إسرائيل أن توقف صفقة كهذه بعد أن تعهدت بها. من اللحظة التي تبدأ فيها الصفقة بالتحقق تسيطر قوة المشاعر على الخطاب الجماهيري. كل توقف يفسر كخيبة أمل، إحباط، فشل، كل الأوصاف التي تحذر الحكومات من الدخول اليها. لقد درج ارئيل شارون على أن يسمي هذه المرحلة "مسار الذبح": مسار واحد يؤدي بالأبقار الى مصيرها؛ لا يوجد مخرج آخر. التهديد الذي امتشق أول من أمس، في أنه إذا واصلت حماس تأخير عملية التحرير، فإن إسرائيل ستستأنف النار، كان متسرعا، عليلا، فارغا من المضمون. هناك حاجة لأكثر من هذا بكثير لأجل خرق خطوة على هذا القدر من الدراماتيكية، التعقيد والتعلق بحياة الكثيرين.
ليس لدى حماس مشكلة في أن تستخدم الابتزاز أو أن تطرح ادعاءات كاذبة. مع ذلك، كنت أقترح منذ بداية الحرب التعاطي بشك حتى مع الادعاءات التي تأتي على لسان "مصدر سياسي رفيع" أو "مصدر أمني رفيع" في إسرائيل. فمحافل في المحكومة تخوض صراع بقاء شخصي وسياسي في التوازي مع خوض الحرب. أطنان من الزبدة تطلى بها رؤوسهم. وهم يدورون الزوايا بموجب ذلك.
سآتي بمثال واحد، لم ينل اهتماما كافيا. في المؤتمر الصحفي الذي رافق الاتفاق على صفقة المخطوفين يوم الأربعاء الماضي، تطرق نتنياهو الى موضوع مهم جدا ومشحون جدا: زيارات الصليب الأحمر لدى المخطوفين. يوجد تعهد من حماس للسماح بالزيارات، قال. وكدليل على ذلك سحب من جيبه ورقة وقرأ منها بندا يتحدث بالضبط عن هذا: زيارات رجال الصليب الأحمر لدى المخطوفين.
فوجئت: زيارات الصليب الأحمر لدى المخطوفين كانت ستغير من الأساس الصورة كلها. كنا سنعرف وضعهم جميعهم، الظروف التي يحتجزون فيها ومكانهم. المخاوف حول حياة المخطوفين كانت ستهدأ دفعة واحدة: وحماس كانت ستفقد جزءا كبيرا من قوة المساومة لديها. لا توجد بشرى أفضل من هذا.
بعد الفحص تبين لي أنه يوجد بند، لكن لا يوجد أي تعهد بالتنفيذ. أكثر من هذا: طرفا المفاوضات افترضا في إطار العمل بأن هذه كلمات عديمة المعنى، ورقة طلبها الطرف الإسرائيلي كي يقنع سموتريتش وكتلته بالتصويت الى جانب الاتفاق أو لأجل إقناع عائلات المخطوفين بتخفيض النبرة. ماذا يشبه الأمر؟ التعهدات الائتلافية في الماضي للإجهاز على حماس. وعدوا، لكنهم لم يعدوا بالإيفاء.
عندما امتشق نتنياهو الورقة كان يعرف أنه ليس فيها شيء: فهو ليس غبيا. لشدة الأسف يعتقد أن ناخبيه أغبياء. عدت وشاهدت، أول من أمس، الشريط من المؤتمر الصحفي. عندما أخرج نتنياهو الورقة وجه غالنت وغانتس نظرهما إليه وكأنهما يريانه، نتنياهو، لأول مرة. لم يبدوا سعيدين.
بالوعود العابثة لا ينتصر الناس بالحروب.

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