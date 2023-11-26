الفرح أصبح جريمة في إسرائيل

بقلم: جدعون ليفي 26/11/2023





هذه كانت نهاية أسبوع صادمة، لم يكن أي أحد يستطيع أن يبقى غير مبال. صور العائدين، مسنات وأطفال، هي مثل ألف مسلسل تلفزيوني مع نهاية سعيدة. أن ترى اميليا (6 سنوات) وهي تبكي. وأن ترى اهود (9 سنوات) وترتعش. أن ترى حنه كتسير التي أعلن الجهاد الإسلامي عن موتها، ويافا هدار التي بقيت على قيد الحياة في سن الـ85، وأن تشعر في غصة في الحلق. حتى حقيقة أن وضع الجميع جيد هي حقيقة مفرحة لا مثيل لها. هكذا تبدو الفرحة الوطنية ممزوجة بالحزن والخوف والألم الذي تعيش فيه إسرائيل منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر). فقط نأمل أن يعودوا جميعهم.

إسرائيل بالفرحة المختلطة، وأيضا الفلسطينيين بالفرحة المختلطة. هل مسموح أن نفرح لفرحهم؟ لمن مسموح أصلا أن يفرح في هذه البلاد؟ شرطة المشاعر وضعت الحدود: محظور على الفلسطينيين الفرح. ممثلو شرطة إسرائيل قاموا بزيارة بيوت المحررين في شرقي القدس وحذروا السكان هناك من إظهار أي مظهر للفرح. لنا مسموح أن نفرح بعودة أبنائنا. أما هم فمحظور عليهم الفرح بعودة أبنائهم. ولكن الحظر لا ينتهي هنا. فمحظور علينا أيضا مشاهدة فرحهم.

في غداة عودة المخطوفين، أشرق الصبح على غزة. هذا كان هو الصباح الأول بعد 50 صباح متواصل لم تكن فيه السماء في غزة مغطاة بسحب الدخان والغبار بسبب الانفجارات. الناس هناك لم يهربوا طلبا للنجاة هنا وهناك وهم عاجزون أمام القنابل والصواريخ التي لا يعرف أي أحد متى ستسقط. الأطفال حتى الآن يبولون في الفراش من شدة الخوف (هذا إذا بقي لهم الآن فراش كهذا). لكن هل مسموح لنا الفرح في إسرائيل أيضا على ذلك؟.

على بعد ساعة سفر من المستشفيات التي كان فيها الفرح الوطني للم شمل العائلات، كانت مشاهد مشابهة في شرقي القدس والضفة الغربية، لكن الأب الذي لم يرى ابنته منذ ثماني سنوات التقى معها بالاحتضان الدامع. الأم ركضت بشكل هستيري نحو ابنتها التي كانت في السجن منذ سبع سنوات. أنا شاهدت أم ملك سلمان من بيت صفافا وهي تحتضن ابنتها وهي تبكي وتصرخ. ملك صرخت: "أمي، أمي". أنا شعرت بالفرح. هل هذه جريمة؟ هل هذا عيب نفسي؟ عيب أخلاقي؟.

39 امرأة وقاصر فلسطينية شقوا الطريق من السجن نحو عائلاتهم والحرية. بعضهم تمت إدانتهم بالطعن وحيازة سكين أو محاولة القتل.

آخرون تمت إدانتهم برشق الحجارة أو تهمة بسيطة. لا أحد منهم بريء من جريمة مقاومة الاحتلال العنيفة. وكان مسموحا للدولة تقديمهم للمحاكمة ومعاقبتهم. ولكن هم أيضا من البشر. الأطفال هم بالتأكيد أطفال، حتى عندما يدور الحديث عن راشقي حجارة صغار حكم عليهم في إسرائيل بأحكام غير متزنة وبظروف قاسية أكثر بكثير من أبناء جيلهم اليهود. أنا فرحت لرؤيتهم وهم يتحررون. أنا أعرف أن هذا الأمر كان محظورا علي.

الآن هذه الأيام هي أيام تضج بالمشاعر. قطار الجبال يصعد ويهبط، ومسموح فيه أيضا أن نبقي مكانا صغيرا لفرح الفلسطينيين العاديين. الحرب، كما تقول الحكومة، هي فقط ضد حماس.