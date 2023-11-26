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والد الأسيرة نفوذ: ابنتي انتقلت بسرية من مركز تحقيق المسكوبية إلى مشفى هداسا

11/26/2023 2:22:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) موفق كمال

أكد والد الأسيرة الفلسطينية نفوذ حماد عن تلقيه أنباء بوجود ابنته في مستشفى هداسا عين كارم، وسط تعتيم كامل ومتعمد عن حالتها الصحية.

وأضاف والد الأسيرة، مساء الأحد، خلال حديثه لـ"الغد"، أنه شاهد ابنته في مركز تحقيق المسكوبية خلال وصولها للمكان، أمس، لكنه لم يستلمها رغم انتظاره حتى الساعة 12 ليلاً، بعد أن كان من المفترض الإفراج عنها ضمن الدفعة الثانية في صفقة تبادل الأسرى بالأمس.

وقال والد الأسيرة، إن مصلحة السجون تتحمل المسؤولية الكاملة عن حياة ابنته التي رفض الاحتلال بكافة مؤسساته الاعتراف بنقلها للمستشفى، بل ويستمر حتى الآن بقطع التواصل معها رغم صغر عمرها، كما يمنع عائلتها من الإطمئنان على مكانها وحالتها الصحية.

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