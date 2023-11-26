والد الأسيرة نفوذ: ابنتي انتقلت بسرية من مركز تحقيق المسكوبية إلى مشفى هداسا

(MENAFN
- Alghad Newspaper) موفق كمال
أكد والد الأسيرة الفلسطينية نفوذ حماد عن تلقيه أنباء بوجود ابنته في مستشفى هداسا عين كارم، وسط تعتيم كامل ومتعمد عن حالتها الصحية.
وأضاف والد الأسيرة، مساء الأحد، خلال حديثه لـ"الغد"، أنه شاهد ابنته في مركز تحقيق المسكوبية خلال وصولها للمكان، أمس، لكنه لم يستلمها رغم انتظاره حتى الساعة 12 ليلاً، بعد أن كان من المفترض الإفراج عنها ضمن الدفعة الثانية في صفقة تبادل الأسرى بالأمس.
وقال والد الأسيرة، إن مصلحة السجون تتحمل المسؤولية الكاملة عن حياة ابنته التي رفض الاحتلال بكافة مؤسساته الاعتراف بنقلها للمستشفى، بل ويستمر حتى الآن بقطع التواصل معها رغم صغر عمرها، كما يمنع عائلتها من الإطمئنان على مكانها وحالتها الصحية.
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