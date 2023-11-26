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تحديات الموازنة والعدوان على غزة

11/26/2023 2:22:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








يواجه الاقتصاد الأردني تحديات مركبة تفاقمت بفعل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والاعتداءات المستمرة لقوات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية.
هذه الأحداث الإقليمية، التي شكلت، وما تزال تشكل، عاملا ضاغطا على الاقتصاد الأردني منذ عقود، تزيد من حالة اللايقين وتُعمق الاختلالات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد الأردني، التي يتوقع أن تؤثر سلبا وبشكل كبير على العديد من المؤشرات الاقتصادية والقطاعات الاقتصادية ذات الأهمية الكبيرة، وعلى رأسها القطاع السياحي، الذي لعب دورا أساسيا في دفع عجلة النمو الاقتصادي أخيرا، وأسهم في استقرار الحساب الجاري لميزان المدفوعات.
الوضع الاقتصادي الأردني يتسم بالتعقيد؛ إذ يعاني من نمو اقتصادي ضعيف واعتماد كبير على المساعدات، ما يضع البلاد في موقف هش. يتجلى هذا بوضوح في عجز الموازنة العامة المستدام والارتفاعات المتتالية في الدين العام. كما أن السياسات الاقتصادية للحكومة الأردنية، التي تُوجه بشكل كبير بالمعايير المتوافق عليها في برامج صندوق النقد الدولي على مدار العقود الماضية، لم تحقق التوازن المطلوب بين الاستقرار المالي والنقدي وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي.
تجارب الأردن السابقة مع صندوق النقد الدولي تركزت حول تعزيز الاستقرار المالي والنقدي على حساب مؤشرات، مثل النمو الاقتصادي والفقر والبطالة وتراجع جودة الخدمات العامة كالصحة والتعليم. هذه السياسات أدت إلى تفاقم الدين العام والارتفاع المتواصل في معدلات الفقر والبطالة.
في ظل هذه التحديات، يظهر التوسع في الإنفاق الرأسمالي كخطوة إيجابية نحو دفع النمو الاقتصادي إلى الأمام، ولكن التحدي الأكبر يكمن في توجيه هذا الإنفاق نحو مشاريع تحفز النمو الاقتصادي بشكل فعال.
إعلان الحكومة عدم فرض ضرائب جديدة هو أمر يُقدر في ظل العبء الضريبي المرتفع الذي يخنق الاقتصاد. لكن السياسة الأكثر إلحاحاً في هذه الأوقات كان يجب أن تركز على مراجعة السياسات الضريبية لتخفيض الضرائب غير المباشرة وتخفيف التشوهات في الهيكل الضريبي القائم، وإضفاء نوع من العدالة على النظام الضريبي القائم، ولتحفيز النمو الاقتصادي بشكل فعال.
زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية هي خطوة مهمة، ولكن ما يزيد أهميتها هو إعادة تطوير سياسات الحماية الاجتماعية لتكون أكثر كفاءة وشمولاً، من خلال إعادة النظر في كيفية توزيع الموارد وتحسين الحوكمة في تطبيق هذه السياسات لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية.
التحدي الأكبر يكمن في تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي التي تشكل الإطار العام لمسار الاقتصاد الوطني؛ حيث تقوم موازنة الدولة للعام 2024 على نمو اقتصادي بنسبة 2.6 %. مع أن فرضيات هذه الرؤية أعلى من ذلك بكثير، الأمر الذي يبدو فيه أن تحقيق أهداف الرؤية الاقتصادية بعيد المنال في ظل الأوضاع الحالية.
لتحقيق اختراق في تعزيز أهدافنا الاقتصادية والاجتماعية المتمثلة في دفع عجلة النمو الاقتصادي بشكل ملموس، وتخفيض معدلات البطالة والفقر، وتخفيض عجز الموازنة بشكل حقيقي، وتخفيض الدين العام، على الحكومة أن تطور سياساتها الاقتصادية والمالية بما يتوافق مع الحاجة إلى تحفيز النمو وخلق فرص عمل، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام.

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