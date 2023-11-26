مادبا : مهرجان تضامني مع الأشقاء في قطاع غزة

MENAFN - Alghad Newspaper) أحمد الشوابكة

حيا المتحدثون في المهرجان التضامني مع الأهل في غزة الصمود الذي أقامه نادي الوحدة في مخيم مادبا بالتعاون اللجنة التنسيقية الثقافية ، بيبت مادبا ومنتدى الفكر الاشتراكي، المقاومة الفلسطينية التي حققت هزيمة للعدو الصهيوني في معركة طوفان الأقصى ، مستعرضين الجوانب التاريخية لأبرز محطات العدوان الاحتلال المستمر على فلسطين منذ أكثر من( 70) عاما، والموقف الأردني الذي وصفوه بـ " المشرف" ، والداعم للقضية الفلسطينية .

وتحدث في المهرجان الذي أقيم في قاعة نادي الوحدة وسط حضور جماهيري لافت يتقدمهم النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور عبد الرحيم المعايعة الأزايدة ، كل من العين المهندس خالد رمضان و النائب السابق و الأمين الأول لحزب الشعب الديمقراطي الأردني عبلة أبو علبة والأمين العام للحزب الاجتماعي الديمقراطي الأردني سلمان نقرش و عضو المؤتمر العربي القومي العربي جمال غنيمات و كلمة القطاع النسائي في مخيم مادبا ألقتها سهام أبو مطحنة التعمري و رئيس نادي القدس الثقافي ، عضو الملتقى الأردني الوطني فرع مادبا الدكتور يوسف السرور.

وقال العين خالد رمضان : "ننحني احتراماً لشهداء الأردن وفلسطين وطوفان الأقصى، ومن هنا نرسها سلاماً على غزة ، وأن حرب عزة حرباً على فلسطين ، ونحن هنا نعشق فلسطين والأردن" ، مضيفاً : " هناك ثوار عانقوا السماء ، رغم حرب الإبادة، وأن النصر في منطق النضال قد تم، وأن الكيان الصهيوني يلملم الأشلاء، رغم البوارج التي حضرت من الغرب لدعمه.

وقال :" نفحر بالأردن وقيادته التي قالت لا لصفقة القرن "، مشيراً إلى أن هذه الحرب تقودها أميركا على فلسطين ، وأن المعركة الآن لكتائب القسام وغيرها لهم الراية التي تعلو في غزة وهي راية فلسطين ، لاقتاً إلى أن الأردن كان ينادي لحل الدولتين وعلينا أن نعلي كل جهد إيجابي من أجل غزة ، ومطالب جلالة الملك عبد الله الثاني من أجل غزة ، والأردن الذي انتصر لشعبنا قبل طوفان الأقصى .

وأضاف رمضان : للأسف أن التمكين والريادة ، أصبحت أهم من السياسة في الأردن ، مطالباً بهيئة تنسيق لتمرير المرحلة كوننا بعين العاصفة في الأردن ، وأن تكون جدرانا عالية فخر بالأردن ، مؤكداً أنه علينا أن لا ترتعد من حق قامت به المقاومة وهؤلاء الأبطال هم الذين نفذوا ، وهكذا علينا أن نتعامل مع أبطال غزة ، وتحية للأردن الصفحة البيضاء .

وقالت النائب السابق و الأمين الأول لحزب الشعب الديمقراطي الأردني عبلة أبو علبة، أنها أيام مباركة لأن المقاومة الفلسطينية ، أعادت الاعتبار وفتحت الباب على مرحلة فاصلة ، وأن من يدير الحرب الأن هي المقاومة الفلسطينية وليس هي المرحلة الأولى التي تقوم بها الثورات ، ولكن هي المرة الأولى تفرض بها المقاومة معادلة ،وتوقفت اتفاقيات جديدة في المنطقة ، والآن طوفان الأقصى غير معادلات كثيرة في كل العالم .

وأضافت ، أن الغرب الاستعماري وفقت بلدانه وقفة مخزية ضد الشعب الفلسطيني ـ وأن التغيرات تجاه الحق الفلسطيني تتحرك على وقع الشعب الفلسطيني ، مشيراً إلى أن هدف الاحتلال على المقاومة و التهجير كله لم ينجح ولن ينجح ،رغم أن الشعب قد عانا كم الهجرات ، مبينة دور الأردن الذي رفض التهجير ـ

وهذا الموقف السياسي مطلوب ، لذلك ما يجزي الأن على أرض الضفة الغربية هو من أجل ابتلاع الأرض وتهجير الفلسطينيين وبات مطلوب مطلوب برنامج مقاوم للاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف .

وأكدت أبو علبة أنه لم تجد في أي مدينة إلا ويوجد بها حراكات أردنية غضباً على ما يجري في الضفة الغربية وقطاع غزة من أعمال وحشية يقترفها العدو الصهيوني من قتل وتدمير واعتقالات .

وتحدث الأمين العام للحزب الاجتماعي الديمقراطي الأردني سلمان نقرش عن الاعتداء الصهيوني على القطاع غزة والمدن الفلسطينية ، مشيراً إلى أن حل الدولتين يجب أن يكون حلاً معتدلاً لتتعايش وتكريس مفهوم السلام الحقيقي الذي يرضي جميع الأطراف.

بينما قال عضو المؤتمر العربي القومي العربي جمال غنيمات : " أننا في الأردن بخندق مع المقاومة وغزة هي تمثل الوحيد للشعب الفلسطيني ، وأن الموقف الأردني مقدر ، وهو الداعم للقضية الفلسطينية ، قدماً الشكر للأردن على الموقف الداعم ، داعياً بإلغاء اتفاقية الغاز ، مطالباً بوحدة المقاومة الفلسطينية .

وقالت سهام أبو مطحنة التعمري في كلمة القطاع النسائي في مخيم مادبا : " نقف اليوم وقفة عز مع أهلنا في قطاع غزة الذين يتعرضون لأعنف هجوم صهيوني بهدف تفريغ الأرض من أهلها والاستيلاء عليها ، داعية الوقوف يداًواحدة ضد الصهاينة الغاصبين و دعما للفلسطينيين في حقهم التاريخي بدولتهم وعاصمتها القدس وهو ما يرسخه تماسك المجتمع الأردني رسمياً وشعبياً

وكان رئيس نادي القدس الثقافي ، عضو الملتقى الأردني الوطني فرع مادبا الدكتور يوسف السرور الذي أدار المهرجان ، أكد أن معركة طوفان الأقصى أدت إلى هزيمة العدو الصهيوني عسكريا وسياسيا وأمنيا ومعنويا ، وكانت ردا ثوريا على عدوانية الكيان الصهيوني دفاعا عبر مشروع عن حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال والحياة الكريمة ، والشعب الفلسطيني ومقاومته خياراتهم وهي التي تحدد المستقبل الوطني لفلسطين وترفض المقامة اي تواجد اجنبي او غيره على ارض غزة.

واضاف ان علاقتنا في الاردن مع الأشقاء في فلسطين تتجاوز حالة التضامن إلى حالة التلاحم الكفاحي و الدعم والاسناد وتعزيز صمود أهلنا في فلسطين من خلال الموقف المبدئي الرسمي والشعبي والمواقف الثابتة لجلالة الملك بإصراره على الوقف الفوري للعدوان وتقديم المساعدات الإنسانية والطبية ورفض كل أنواع التهجير والابادة وتعزيز الضفة وغزة بالمستشفيات الميدانية بالإضافة إلى الجهود الدبلوماسية الداعمة للشعب الفلسطيني واعتبار القضية الفلسطينية قضية الاردن المركزية مواقف يثمنها الشعب الفلسطيني ، واكد ان المقام على طريق إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.







