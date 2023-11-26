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البرلمانات الطلابية بالأغوار الجنوبية.. باكورة الوعي والمشاركة السياسية

11/26/2023 2:20:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
هشال العضايلة






الكرك - الاهتمام المبكر بالانتخابات، طابع يتميز به لواء الأغوار الجنوبية التي تشهد دائما وفي أي عملية انتخابية حراكا واسعا ومشاركة شعبية لافتة، لتأتي تجربة انتخابات "البرلمانات الطلابية" التي أجريت مؤخرا بمدارس المنطقة، منسجمة تماما مع هذا الطابع،
وشهدت مدارس الأغوار الجنوبية إجراء انتخابات لمجلس البرلمان الطلابي، حيث تم انتخاب رئيس وأعضاء مجلس البرلمان بإشراف من إدارة مديرية التربية وحضور الطلبة ومندوبيهم.
ويتبع للواء الأغوار الجنوبية، مناطق الغور الصافي وغور فيفا والمزرعة والحديثة وغور الذراع، وفيها زهاء 40 مدرسة وزهاء 39 ألف طالب وطالبة، مارس الانتخابات الطلابية للبرلمان الطلابي جميع الطلبة من الصف الخامس ولغاية الصف الثاني الثانوي.
وأشار طلبة إلى أن الانتخابات تشكل فرصة مميزة لهم للتعبير عن أنفسهم من خلال اختيار مرشحيهم أو الترشيح وإعلان أنفسهم أمام زملائهم الطلبة وتقديم الدعاية الانتخابية ولاحقا عملية الاقتراع والفرز وهي تجربة جديدة للعديد من الطلبة الذين تجاوزوا سن المشاركة بالصف الخامس حديثا، خاصة مع غيابها لسنوات بسبب جائحة كرورنا.
وقال مدير التربية والتعليم للأغوار الجنوبية عودة الضرابعة إن المشهد الانتخابي لمجريات العملية الانتخابية كان مميزا لأن الطلبة قاموا باختيار ممثيهم بالمجلس وفقا لتعليمات الوزارة، لافتا إلى أن الطلبة شاركوا بتجربة أساسية مميزة بالحياة العامة من خلال اختيار زملاء لهم بالمجلس.
وأكد أهمية البرلمان الطلابي في صقل شخصية الطلبة، وتنمية العمل الجماعي، وتعزيز قيم الانتماء للوطن وقائد الوطن، وتنمية الممارسات الديمقراطية وروح الحوار وبناء ثقافة المناظرة وقيم التسامح والتعايش.
وبين أن المجالس إضافة إلى كونها تجربة سياسية إلا أنها تهدف أيضا إلى تعزيز مشاركة الطلبة في العملية التربوية من خلال إعداد الخطط التطويرية للمدرسة ومراجعتها ومناقشتها، والوقوف على اقتراحاتهم وحاجاتهم وتحسين آليات التواصل والاتصال معهم، والمشاركة في وضع اللوائح التنظيمية المدرسية.
وشدد على أن العملية الانتخابية جرت في جو ديمقراطي، مارس أبناؤنا الطلبة حقهم الانتخابي في عمليات الاقتراع والفرز للطلاب والطالبات.
وقال الطالب محمد النوايشه من مدرسة قتيبة بن مسلم الاساسية إن المشاركة بالعملية الانتخابية الأخيرة هي التجربة الأولى له، وهي تشكل تجربة مهمة واساسية في التعريف بالعملية الانتخابية بشكل عام وخصوصا وان الطلبة ينظرون للعملية الانتخابية النيابية أو البلدية بشكل عام ويشوبها الخوف وغياب المعرفة.
وبين أن مشاركتنا بانتخابات البرلمان تشكل حالة وعي وادراك لنا كطلبة بكل تفاصيل العملية الانتخابية من بدايتها وحتى الانتهاء منها واختيار أعضاء المجلس، لافتا إلى أن حرية الحوار والنقاش متاحة بالكامل لنا داخل المجلس وهو الأمر الجديد علينا.
وقالت الطالبة سجى النواصرة من مدرسة المزرعة الثانوية إن الانتخابات الطلابية تشكل مرحلة أولى ومهمة في مشاركة الطلبة والشباب بالحياة العامة وخصوصا الانتخابات الوطنية النيابية والبلدية وهي الانتخابات التي سوف أشارك فيها للمرة الأولى، مشيرة إلى أن مشاركتها عززت لديها الإدراك بأهمية الانتخابات ودورها في التعبير عن اهتمامات الطلبة وقضاياهم.
وقال الناشط السياسي والاجتماعي بالأغوار الجنوبية وأحد المرشحين المحتملين للانتخابات النيابية المقبلة إن الانتخابات الطلابية بالأغوار لها أهمية خاصة لأنها تشكل تجربة ابتدائية للطلبة في المشاركة بالحياة العامة وخصوصا الانتخابات المقبلة، فإن لم يكونوا ناخبين فعلى الأقل مشاركين في حملات انتخابية لمرشحين.
ولفت إلى أن مشاركة الطلبة والشباب بالانتخابات بالأغوار اساسية بسبب الاهتمام المبكر بالانتخابات والاستعداد لها بالأغوار الجنوبية خلافا عن بقية مناطق المحافظة، متوقعا أن تشهد الانتخابات المقبلة مشاركة شبابية واسعة، مع وجود منافسة كبيرة بالمنطقة للفوز بأحد مقاعد محافظة الكرك.
وقال رئيس قسم التعليم صالح العشوش إنه تم إجراء انتخاب المجلس البرلماني الطلابي على مستوى المديرية في مدرسة أم الهشيم الأساسية المختلطة، لافتا إلى دور المجالس البرلمانية الطلابية في تعزيز نهج التشاركية وإبراز دور الطلبة القيادي وتدريبهم على تحمل المسؤولية والفكر والممارسة الديمقراطية والإسهام بمتابعة قضايا الطلبة، ناهيك عن التعرف على أحد مفاصل المشاركة السياسية وهي الانتخابات.

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