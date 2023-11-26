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المجلس الاستشاري الشبابي بالبلقاء.. تجربة أولى تواجه التحديات بالطموحات

11/26/2023 2:20:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
محمد سمور






البلقاء - في تجربة هي الأولى من نوعها على مستوى مجالس المحافظات، أطلق مجلس محافظة البلقاء، المجلس الاستشاري الشبابي الذي عقدت أولى اجتماعاته قبل أيام في مجلس المحافظة، بالتشارك مع هيئة شباب كلنا الأردن ومؤسسة فواصل لتنمية المجتمع المحلي.
وتأتي تلك الخطوة، وسط العديد من التحديات التي يواجهها القطاع الشبابي في محافظة البلقاء، ويتعلق أغلبها بالعمل على دعم المراكز والنوادي الشبابية وتمكينها ماليا وإداريا لتقدم المزيد من الإنجازات، فضلا عن تحديات أخرى لها علاقة بإنشاء أعداد كافية من الملاعب في مختلف الألوية والأقضية، إضافة إلى تكثيف استقطاب الشباب للانخراط في الأنشطة والفعاليات التي تنمي مهاراتهم وتنعكس على مستوى وعيهم وعطائهم.
الناشط الشبابي عبد الرحمن ارشيدات، وهو أحد أعضاء المجلس الاستشاري أكد لـ"الغد"، أهمية تلك الخطوة للنهوض بواقع القطاع الشبابي، معتبرا أن دور مجلس المحافظة بهذا الخصوص هو دور محوري وفاعل جنبا إلى جنب إلى الدور الذي تؤديه الجهات الرسمية المعنية بالقطاع.
وأضاف ارشيدات، أن أعضاء المجلس الاستشاري الشبابي، يمثلون مختلف ألوية وأقضية المحافظة، وسيعملون على حصر مطالب القطاع الشبابي في مناطقهم، وتقديم الأفكار والمقترحات الساعية للتطوير والتمكين، مشيرا إلى أن جميع الأعضاء لمسوا اهتماما كبيرا من قبل مجلس المحافظة بالتشارك بقية الجهات المشاركة.
ووفق ارشيدات، فإن الفكرة من شأنها أن تضع جميع الشباب تحت اختبار المشاركة الفاعلة والإنجاز، ذلك أن المجلس الاستشاري الشبابي سيكون شريكا في رسم السياسات وصنع القرار المتعلق بالقطاع الشبابي تحت مظلة مجلس المحافظة الذي يوفر لذلك كل الدعم والإمكانيات.
من جهته، قال رئيس مجلس محافظة البلقاء إبراهيم نايف العواملة لـ"الغد"، إنه تم تقسيم المجلس الاستشاري الشبابي بنفس الآلية التي تم فيها تقسيم مجلس المحافظة، بحيث يتم تغطية مطالب واحتياجات مختلف الألوية والأقضية في المحافظة، لافتا إلى أن المجلس الشبابي سيكون حلقة وصل وسيجري دراسات واستبانات حول تلك المطالب والاحتياجات في جميع المناطق، لتحديد الأولويات والعمل على تنفيذها على أرض الواقع.
وتطرق إلى أنه سيتم بالتنسيق مع هيئة شباب كلنا الأردن، العمل على عقد دورات تدريبية لأعضاء المجلس الاستشاري خلال الأسبوع المقبل، وذلك للبدء في خطة عمل متكاملة يتم تنفيذها على مراحل، مشددا على أن مجلس المحافظة يسخر كل إمكانياته لضمان نجاح الفكرة واستمراريتها، ويعمل على نقل خبراته النظرية والعملية لهؤلاء الشباب.
كما شدد العواملة على أن مجلس المحافظة لن يدخر جهدا في المواكبة الحقيقية لتطلعات جلالة الملك عبدالله الثاني وولي العهد الأمير الحسين، في تمكين الشباب وتفعيل دورهم وتعزيز انخراطهم في العمل العام، وذلك من خلال تأهيلهم لأدوار مستقبلية وإعداد قادة مستقبليين في العمل العام والعمل الخدمي، باعتبارهم الركيزة الأساسية في تحقيق التطلعات المستقبلية للوطن، مؤكدا في الوقت ذاته أهمية الشراكة مع هيئة شباب كلنا الأردن ومؤسسة فواصل لتنمية المجتمع المحلي، لإنجاح فكرة المجلس الاستشاري الشبابي.
يشار إلى أن مجلس محافظة البلقاء، خصص في موازنته للعام المقبل، لقطاع الشباب 1,448,000 دينار من أصل إجمالي الموازنة البالغة 10,203,000 دينار، وذلك بعد قطاعات التربية والتعليم بواقع 1,565,000 دينار، ثم القطاع الصحي 1,525,000 دينار، وقطاع الأشغال العامة 1,245,000 دينار، بينما توزعت بقية المخصصات على مختلف القطاعات الأخرى.
ومن بين أبرز مشاريع القطاع الشبابي التي يجري العمل عليها، هي إنشاء مدينة رياضية متكاملة في مجمع الأمير الحسين الرياضي في مدينة السلط، وكذلك إنشاء مركز شباب يرقا وصالة عيرا متعددة الأغراض.

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