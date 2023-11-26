وزارة الدفاع تعلن عن وظائف شاغرة في 3 مناطق - جريدة الوطن السعودية

وزارة الدفاع تعلن عن وظائف شاغرة في 3 مناطق - جريدة الوطن السعودية
التاريخ
11/26/2023 2:19:27 PM
(MENAFN
- Al Watan) أعلنت وزارة الدفاع ممثلة في قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي عن طرح وظائف على برامج التعاقد المباشر للمساندة في المنطقة الوسطى والغربية والشرقية.
وقد أشارت الوزارة إلى المؤهلات المطلوبة وهي بكالوريوس -دبلوم .
وعن فترة التقديم فستكون من 28 وحتى 30 نوفمبر 2023م من خلال الرابط .
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