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وزارة الدفاع تعلن عن وظائف شاغرة في 3 مناطق - جريدة الوطن السعودية

11/26/2023 2:19:27 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت وزارة الدفاع ممثلة في قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي عن طرح وظائف على برامج التعاقد المباشر للمساندة في المنطقة الوسطى والغربية والشرقية.
وقد أشارت الوزارة إلى المؤهلات المطلوبة وهي بكالوريوس -دبلوم .
وعن فترة التقديم فستكون من 28 وحتى 30 نوفمبر 2023م من خلال الرابط .

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