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إتاحة الابتعاث لدراسة التخصصات التي تدعم القطاع غير الربحي والقطاع الوقفي - جريدة الوطن السعودية

11/26/2023 2:19:27 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث عبر حسابه في منصة (X) ، إتاحة الدراسة في التخصصات التي تدعم القطاع غير الربحي والقطاع الوقفي، بهدف التطوير والمساهمة في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
كما كشف البرنامج أن ذلك يأتي سعيا لتنمية القدرات وتمكين الكفاءات وتحقيق الاكتفاء بالكوادر الوطنية في المشاريع النوعية لرؤية السعودية 2030.

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