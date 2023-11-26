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3 ملايين لصيانة وإنشاء ملاعب بلدية في الدرب

11/26/2023 2:16:47 PM
(MENAFN- Al Watan) شرعت بلدية محافظة الدرب خلال الأيام الماضية في تنفيذ أعمال صيانة شاملة لعدد من الملاعب البلدية، بالإضافة إلى إنشاء وتجهيز أرضية ملعب جديد في الدرب القديم بقيمة إجمالية بلغت ثلاثة ملايين وسبعمائة ألف ريال.
وأوضحت البلدية لـ((الوطن)) أنه ستنفذ خلال الفترة الحالية أعمال صيانة شاملة لعدد من الملاعب البلدية بقيمة إجمالية ثلاثة ملايين وسبعمائة ألف ريال، منها ملعب البلدية، وملاعب بلدية في الأحياء سيتم العمل على صيانتها تباعا، وكذلك إنشاء ملعب جديد في الدرب القديم، إلى جانب تجهيزات وفرش الأرضية.

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