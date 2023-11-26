3 ملايين لصيانة وإنشاء ملاعب بلدية في الدرب

(MENAFN
- Al Watan) شرعت بلدية محافظة الدرب خلال الأيام الماضية في تنفيذ أعمال صيانة شاملة لعدد من الملاعب البلدية، بالإضافة إلى إنشاء وتجهيز أرضية ملعب جديد في الدرب القديم بقيمة إجمالية بلغت ثلاثة ملايين وسبعمائة ألف ريال.
وأوضحت البلدية لـ((الوطن)) أنه ستنفذ خلال الفترة الحالية أعمال صيانة شاملة لعدد من الملاعب البلدية بقيمة إجمالية ثلاثة ملايين وسبعمائة ألف ريال، منها ملعب البلدية، وملاعب بلدية في الأحياء سيتم العمل على صيانتها تباعا، وكذلك إنشاء ملعب جديد في الدرب القديم، إلى جانب تجهيزات وفرش الأرضية.
MENAFN26112023000089011017ID1107487286
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.