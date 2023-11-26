بر الدرب ترمم وتبني 19 منزلا

(MENAFN
- Al Watan) أنهت جمعية البر الخيرية بمحافظة الدرب عددا من البرامج والأعمال الخيرية خلال أكتوبر، ومنها توزيع سلات غذائية، وترميم وبناء منازل، وكفالة أمهات الأيتام والأيتام، وسقيا الماء، وإعانة أسر السجناء، وتفريج كربة.
وأوضح مدير الجمعية، محمد شعبان، لـ((الوطن)) أنه، استمرارا للجهود المبذولة من قِبل منسوبي جمعية البر الخيرية بمحافظة الدرب، أنهت أعمال العديد من البرامج الخيرية خلال أكتوبر بدعم من أهل الخير المتعاونين مع الجمعية، ومنها: ترميم 15 منزلا بـ452 ألف ريال، وبناء 4 منازل جديدة بـ473 ألف ريال، وتفريج كربة بـ19 ألف ريال، وإعانة أسر السجناء بـ16 ألف ريال، وكفالة أمهات الأيتام بـ25 ألف ريال، وكفالة الأيتام بـ103 آلاف ريال، وكفالة الأسر بـ31 ألفا و900 ريال، وسقيا الماء بـ292 ألف ريال، وتوزيع 1500 سلة بقيمة إجمالية 525 ألف ريال.
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