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بر الدرب ترمم وتبني 19 منزلا

11/26/2023 2:16:46 PM
(MENAFN- Al Watan) أنهت جمعية البر الخيرية بمحافظة الدرب عددا من البرامج والأعمال الخيرية خلال أكتوبر، ومنها توزيع سلات غذائية، وترميم وبناء منازل، وكفالة أمهات الأيتام والأيتام، وسقيا الماء، وإعانة أسر السجناء، وتفريج كربة.
وأوضح مدير الجمعية، محمد شعبان، لـ((الوطن)) أنه، استمرارا للجهود المبذولة من قِبل منسوبي جمعية البر الخيرية بمحافظة الدرب، أنهت أعمال العديد من البرامج الخيرية خلال أكتوبر بدعم من أهل الخير المتعاونين مع الجمعية، ومنها: ترميم 15 منزلا بـ452 ألف ريال، وبناء 4 منازل جديدة بـ473 ألف ريال، وتفريج كربة بـ19 ألف ريال، وإعانة أسر السجناء بـ16 ألف ريال، وكفالة أمهات الأيتام بـ25 ألف ريال، وكفالة الأيتام بـ103 آلاف ريال، وكفالة الأسر بـ31 ألفا و900 ريال، وسقيا الماء بـ292 ألف ريال، وتوزيع 1500 سلة بقيمة إجمالية 525 ألف ريال.

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