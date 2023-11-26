دراسة..الأزواج الذين يملكون حساب مصرفي مشترك هم الأكثر سعادة

MENAFN - Al Watan) أشارت دراسة حديثة صادرة من أكاديمية أكسفورد إلى أن الأزواج الذين لديهم حساب مصرفي مشترك أكثر سعادة وانسجاماً في زواجهم – ويعتقدون أن علاقتهم مع أزواجهم جيدة نسبياً مقارنة بالأزواج الذين يحافظون على مواردهم المالية منفصلة.

كما وجدت الدراسة أن هؤلاء الأزواج أكثر انسجاماً مع بعضهم البعض في ما يتعلق بالقضايا المالية وأكثر عرضة للاستجابة لاحتياجات بعضهم البعض دون توقع المعاملة بالمثل.

وتؤكد الدراسة أن تبني حسابات مصرفية مشتركة قد يغير الطريقة التي يتحدث بها الشركاء الرومانسيون عن المال.

حيث أن فتح واستخدام الحساب المشترك تجبر الشركاء على أن يكونوا أكثر شفافية بشأن كيفية إنفاق الأموال – فهناك ببساطة فرص أقل لإخفاء المشتريات أو عادات الإنفاق المزعجة عند استخدام حساب مشترك.

قد يؤدي الانفتاح المطلوب عند استخدام الحساب المشترك إلى محادثات أكثر إنتاجية بين الشركاء.

على سبيل المثال، بمجرد أن“يكشف الشركاء كل شيء للعلن”، قد يفهمون أولويات بعضهم البعض بشكل أفضل.

وفكرة دمج الأموال في حساب مصرفي مشترك قد يساهم في الحفاظ على الطبيعة الجماعية للعلاقة.

وتتميز معظم الزيجات والارتباطات الحميمة بمعايير العلاقة المجتمعية، حيث يستجيب الشركاء لاحتياجات بعضهم البعض عند ظهورها، دون توقعات بالمعاملة بالمثل.

ويدعم الزوج ذو التوجه المجتمعي شريكته لأنه يحتاج إلى الدعم، وليس لأنه يدفع مسبقاً مقابل خدمات لاحقة.

وبحسب "أريبيان بزنس" فقد أكد بحث جديد أجراه الأستاذ في مدرسة كيلوغ إيلي فينكل، أن إحدى الطرق التي يمكن للأزواج من خلالها المساعدة في الحفاظ على علاقتهم خلال السنوات الأولى الحرجة من الزواج هي من خلال فتح حساب مصرفي مشترك، بدون حسابات منفصلة.

والحسابات المصرفية المشتركة شائعة بالفعل إلى حد ما، حيث تفيد أغلبية طفيفة من الأزواج الذكور والإناث في الدول الغربية باستخدام حسابات مصرفية مشتركة فقط (52-65%). ومع ذلك، أفاد 10% إلى 15% منهم أنهم يحتفظون بحسابات منفصلة تماماً، بينما يستخدم الباقي مجموعة من الحسابات المشتركة والمنفصلة.

وتعد هذه الدراسة، التي قادتها من جامعة إنديانا جيني أولسون، هي أول تجربة طولية توضح كيف تؤثر الطريقة التي ينظم بها الأزواج حساباتهم المصرفية على جودة علاقتهم مع مرور الوقت. كما تعاون إيلي فينكل وسكوت ريك من جامعة ميشيغان وديبورا سمول من جامعة ييل في البحث.

وقرر الباحثون أن الحساب المصرفي المشترك يمكن أن يساعد الأزواج على مواءمة أهدافهم المالية والالتزام بالمعايير.