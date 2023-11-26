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%72 من أطفال الشرق الأوسط يتعرضون للتهديد السيبراني

11/26/2023 2:16:46 PM
(MENAFN- Al Watan) كشف استطلاع، أجرى بهدف معرفة التهديدات التي يتعرض لها الأطفال عبر الإنترنت، أن 72% من أطفال الشرق الأوسط، ممن هم دون الـ17 عاما، تعرضوا لتهديد سيبراني واحد على الأقل، وتراوحت التهديدات ما بين التعرض لمحتوى غير ملائم والتحرش الجنسي. في حين أبلغ 38% منهم بتلك التهديدات.
الاستطلاع، الذي أجرته مجموعة استشارية لمصلحة المنتدى العالمي للأمن السيبراني، أشار إلى جملة التهديدات التي تواجه الأطفال، حيث تشكل النوافذ المنبثقة غير المرغوب فيها ما نسبته 47%، بينما تشكل الصور والمحتوى غير المناسب 36%، وحالات التنمر والتحرش 19%، والمضامين الجنسية 17%، والقرصنة والتصيد الاحتيالي وإرسال الفيروسات 17%.
وعلى الرغم من حجم التهديدات التي أشار لها المسح، فإن 83% من الأطفال لفتوا إلى أنهم سيلجأون إلى إبلاغ ذويهم متى تعرضوا إلى تهديدات عبر الإنترنت.
كما أظهر الاستطلاع، الذي شارك فيه ما يزيد على 41000 من الأبناء والأطفال، أن 40% فقط من الآباء قالوا إن أطفالهم أخبروهم عن هذه الأنواع من الحوادث، وأن التدابير التي تتخذ من قِبل الآباء تتمثل في حذف المحتوى بـ65%، بينما يلجأ 41% إلى إبلاغ جهاز الشرطة، و34% منهم يفضلون إبلاغ إدارة المدرسة.
وأوضحت الدارسة أن وصول الأطفال للإنترنت عبر أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، وغيرها من الأجهزة المحمولة، تسارع بشكل ملحوظ منذ بداية جائحة ((كوفيد 19))، وأن أقل الفئات العمرية دخولا إلى عالم الإنترنت هم من سن الـ12. وأبرز المسح أن 81% من عينة المسح يستخدمون الإنترنت بشكل يومي، و12% يستخدمونه بواقع 4 أيام في الأسبوع، و7% مرة واحدة في الأسبوع، وأن 8% من العينة يتصلون بالإنترنت بشكل دائم، و36% يقضون في تصفحه من 3 إلى 5 ساعات يوميا، و16% يقضون ساعة واحدة يوميا.
وعلى صعيد الغاية من دخول الإنترنت، فإن وسائل التواصل الاجتماعي تستحوذ على النصيب الأكبر من اهتمام الأطفال، حيث يحرص 33% منهم على تصفح إنستغرام، و25% يستخدمون تطبيق سناب شات، و19% يستخدمون إكس (تويتر سابقا)، و14% يتصفحون المواقع.
وبيّن المسح أن 52% من عينة المسح تشعر بالأمان على الإنترنت، إذ يرى 19% منهم أنه آمن، و33% آمن في الغالب، و33% آمن في بعض الأحيان، بينما 9% منهم يرون أنه نادرا ما يكون آمنا، و6% يرون أنه غير آمن على الإطلاق.
استجابة الوالدين للتهديدات عبر الإنترنت
%56 يلجأون إلى حذف المحتوى المسيء
%49 يلتقطون لقطة للشاشة كدليل إثبات
%41 يبلغون أجهزة الشرطة
%34 يبلغون إدارة المدرسة
%4 يتجاهلون المحتوى
%4 أخرى

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