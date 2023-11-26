الاستثمارات العامة الأول في جائزة مكاتب إدارة المشاريع للعام 2023

الاستثمارات العامة الأول في جائزة مكاتب إدارة المشاريع للعام 2023
التاريخ
11/26/2023 2:16:46 PM
(MENAFN
- Al Watan) حصل مكتب إدارة المشاريع في صندوق الاستثمارات العامة على المركز الأول في جائزة مكاتب إدارة المشاريع للعام 2023، وذلك في برنامج جوائز التميّز العالميّة للمشاريع.
ويعكس هذا الإنجاز القيادة المتميزة والتفاني الإداري والعملي الذي قدمه المكتب وفريقه.
MENAFN26112023000089011017ID1107487282
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.