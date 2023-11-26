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الاستثمارات العامة الأول في جائزة مكاتب إدارة المشاريع للعام 2023

11/26/2023 2:16:46 PM
(MENAFN- Al Watan) حصل مكتب إدارة المشاريع في ⁧‫صندوق الاستثمارات العامة‬⁩ على المركز الأول في جائزة مكاتب إدارة المشاريع للعام 2023، وذلك في برنامج جوائز التميّز العالميّة للمشاريع.
ويعكس هذا الإنجاز القيادة المتميزة والتفاني الإداري والعملي الذي قدمه المكتب وفريقه.

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