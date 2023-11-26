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تداول 225 مليون سهم

11/26/2023 2:16:46 PM
(MENAFN- Al Watan) أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس مرتفعًا 12.34 نقطة، ليقفل عند مستوى 11090.42 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 3.7 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 225 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 122 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 92 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات بحر العرب، والدوائية، ونسيج، وصادرات، والبابطين الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات العمران، والباحة، والتطوير الغذائية، ونادك، وتهامة الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.93% و 8.37%.
فيما كانت أسهم شركات الباحة، وشمس، وبحر العرب، وأمريكانا، وأديس هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، وأديس، وسال، وأكوا باور، وعذيب للاتصالات هي الأكثر نشاطا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) مرتفعًا 218.62 نقطة ليقفل عند مستوى 24358.10 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 17 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 1.5 مليون سهم.

MENAFN26112023000089011017ID1107487281

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