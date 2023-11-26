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تركي بن هذلول يطلع على التجهيزات العسكرية للأفواج

11/26/2023 2:16:46 PM
(MENAFN- Al Watan) نوّه نائب أمير منطقة نجران الأمير تركي بن هذلول، بالدور الفاعل لرجال الأمن وتفانيهم في أداء مهامهم الأمنية حيال الحفاظ على سلامة أمن الوطن، وبالجهود الموفقة التي يبذلها رجال الأمن بالمنطقة بالقطاعات الأمنية كافة.
جاء ذلك خلال زيارته التفقدية، لمقر قوة الأفواج الأمنية بمنطقة نجران، التي عبر خلالها عن فخر واعتزاز الجميع برجال الأفواج الأمنية، الذين لا يترددون في الذود عن أمن الوطن وسلامته، متسلحين بالإيمان والإخلاص للدين ثم الملك والوطن، منوهاً بالإمكانيات البشرية والآلية ومراكز التدريب المتطورة التي وفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.
واطّلع نائب أمير نجران، على التجهيزات العسكرية والآليات، مستمعاً لشرح قدمه قائد الأفواج الأمنية بالمنطقة العميد محمد بن الربدي الدهمشي، عن العمليات والمهام التي يؤديها رجال الأفواج الأمنية بمنطقة نجران ومسرح عملياتها.
من جهته أعرب قائد الأفواج الأمنية بالمنطقة، عن شكره لأمير منطقة نجران، ونائبه على ما يولونه من اهتمام ومتابعةً للقطاعات الأمنية بالمنطقة، مثمناً زيارة سمو نائب أمير المنطقة، لقوة الأفواج التي تأكد حرص وعناية القيادة بالقطاعات الأمنية كافة، من خلال توفير احتياجاتها الفنية والبشرية، للإسهام في رفع كفاءة القوات والأجهزة الأمنية بما يمكنها من أداء أعمالها بكل دقة واحترافية عالية.

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