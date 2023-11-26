تركي بن هذلول يطلع على التجهيزات العسكرية للأفواج

(MENAFN
- Al Watan) نوّه نائب أمير منطقة نجران الأمير تركي بن هذلول، بالدور الفاعل لرجال الأمن وتفانيهم في أداء مهامهم الأمنية حيال الحفاظ على سلامة أمن الوطن، وبالجهود الموفقة التي يبذلها رجال الأمن بالمنطقة بالقطاعات الأمنية كافة.
جاء ذلك خلال زيارته التفقدية، لمقر قوة الأفواج الأمنية بمنطقة نجران، التي عبر خلالها عن فخر واعتزاز الجميع برجال الأفواج الأمنية، الذين لا يترددون في الذود عن أمن الوطن وسلامته، متسلحين بالإيمان والإخلاص للدين ثم الملك والوطن، منوهاً بالإمكانيات البشرية والآلية ومراكز التدريب المتطورة التي وفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.
واطّلع نائب أمير نجران، على التجهيزات العسكرية والآليات، مستمعاً لشرح قدمه قائد الأفواج الأمنية بالمنطقة العميد محمد بن الربدي الدهمشي، عن العمليات والمهام التي يؤديها رجال الأفواج الأمنية بمنطقة نجران ومسرح عملياتها.
من جهته أعرب قائد الأفواج الأمنية بالمنطقة، عن شكره لأمير منطقة نجران، ونائبه على ما يولونه من اهتمام ومتابعةً للقطاعات الأمنية بالمنطقة، مثمناً زيارة سمو نائب أمير المنطقة، لقوة الأفواج التي تأكد حرص وعناية القيادة بالقطاعات الأمنية كافة، من خلال توفير احتياجاتها الفنية والبشرية، للإسهام في رفع كفاءة القوات والأجهزة الأمنية بما يمكنها من أداء أعمالها بكل دقة واحترافية عالية.
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