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تفاهم لتمكين المرأة

11/26/2023 2:16:46 PM
(MENAFN- Al Watan) وقع مجلس شؤون الأسرة مذكرة تفاهم مع إحدى جهات القطاع الخاص التي تقدم خدمات التوظيف ودعم المشاريع الصغيرة، بهدف رفع مستوى معيشة المرأة والأسرة على حدٍ سواء، لزيادة كفاءتهم الإنتاجية عبر تقديم العديد من البرامج التي تصب في مصلحة المرأة والمجتمع.
ومثَّل المجلس في التوقيع الأمين العام الدكتورة خليل آل خليل، بينما مثّل جهة التوظيف سليمان صالح الطريفي.
تأتي المذكرة ضمن جهود المجلس في تعزيز مكانة الأسرة، وتمكينها من القيام بدورها الفاعل في المجتمع، وتحسين مستوى جودة حياتها، حيث تستهدف دعم السيدات من أصحاب المهن الصغيرة والمشروعات الريادية، وتفعيل مشاركتهن في جميع الأعمال، لتحسين واستدامة دخلهن ومستوى معيشتهن، مما يسهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف التنمية الوطنية وأهداف رؤية المملكة 2030.

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