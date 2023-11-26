تفاهم لتمكين المرأة

(MENAFN
- Al Watan) وقع مجلس شؤون الأسرة مذكرة تفاهم مع إحدى جهات القطاع الخاص التي تقدم خدمات التوظيف ودعم المشاريع الصغيرة، بهدف رفع مستوى معيشة المرأة والأسرة على حدٍ سواء، لزيادة كفاءتهم الإنتاجية عبر تقديم العديد من البرامج التي تصب في مصلحة المرأة والمجتمع.
ومثَّل المجلس في التوقيع الأمين العام الدكتورة خليل آل خليل، بينما مثّل جهة التوظيف سليمان صالح الطريفي.
تأتي المذكرة ضمن جهود المجلس في تعزيز مكانة الأسرة، وتمكينها من القيام بدورها الفاعل في المجتمع، وتحسين مستوى جودة حياتها، حيث تستهدف دعم السيدات من أصحاب المهن الصغيرة والمشروعات الريادية، وتفعيل مشاركتهن في جميع الأعمال، لتحسين واستدامة دخلهن ومستوى معيشتهن، مما يسهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف التنمية الوطنية وأهداف رؤية المملكة 2030.
MENAFN26112023000089011017ID1107487279
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.