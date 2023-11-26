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محافظ جدة يدشن JCC FIT بحلبة كورنيش جدة

11/26/2023 2:16:46 PM
(MENAFN- Al Watan) دشن محافظ جدة، الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، مركز ((JCC Fit))، بحضور رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وشركة رياضة المحركات السعودية، الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، وذلك بحلبة كورنيش جدة.
ويهدف المركز إلى توفير برامج متخصصة ومرافق متميزة تلائم جميع الأعمار، لمساعدة المتدربين في الوصول لأهدافهم الصحية والبدنية.
وتتضمن أنشطة المركز اليومية والأسبوعية برامج تدريبية متخصصة، تشمل جلسات اليوغا التنشيطية، وركوب الدراجات، وممارسة رياضة الجري، ويوما للرياضة العائلية. كما يوفر المركز معدات ذات جودة عالمية المستوى تناسب جميع الاحتياجات والفئات العمرية.
وأكد الأمير خالد بن سلطان أن أهداف المركز الجديد تتجاوز في مجملها مجرد إنشاء مرفق لممارسة التمرينات الرياضية، حيث تهدف إلى إرساء أسس جديدة لمجموعة شاملة من الخدمات والمرافق، والعمل على تأمين بيئة آمنة لممارسة الرياضة للعائلات ولجميع أفراد المجتمع في حلبة كورنيش جدة بشكل يعزز الصحة البدنية والنفسية لأعضاء مجتمع ((JCC Fit))، وفتح المجال أمام مستقبل أكثر صحة وإشراقا للجميع، بما يتماشى مع المستهدفات الرامية إلى تعزيز جودة الحياة للمواطنين والمقيمين في جدة.
ويقدم مركز ((JCC Fit)) ورش عمل متخصصة وجلسات تدريب يقدمها عدد من المدربين لجميع الأفراد، سواءً كانوا من المتدربين أو المحترفين. كما يمكن أعضاء المركز من الاستمتاع بركوب الدراجات، بالإضافة إلى توفيره دراجات للأطفال لممارسة هوايتهم على الحلبة، واستكشاف الزاوية المخصصة لهم. ويتميز المركز كذلك بالعديد من الفعاليات الترفيهية والخدمات والمرافق.

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