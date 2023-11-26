محافظ جدة يدشن JCC FIT بحلبة كورنيش جدة

(MENAFN
- Al Watan) دشن محافظ جدة، الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، مركز ((JCC Fit))، بحضور رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وشركة رياضة المحركات السعودية، الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، وذلك بحلبة كورنيش جدة.
ويهدف المركز إلى توفير برامج متخصصة ومرافق متميزة تلائم جميع الأعمار، لمساعدة المتدربين في الوصول لأهدافهم الصحية والبدنية.
وتتضمن أنشطة المركز اليومية والأسبوعية برامج تدريبية متخصصة، تشمل جلسات اليوغا التنشيطية، وركوب الدراجات، وممارسة رياضة الجري، ويوما للرياضة العائلية. كما يوفر المركز معدات ذات جودة عالمية المستوى تناسب جميع الاحتياجات والفئات العمرية.
وأكد الأمير خالد بن سلطان أن أهداف المركز الجديد تتجاوز في مجملها مجرد إنشاء مرفق لممارسة التمرينات الرياضية، حيث تهدف إلى إرساء أسس جديدة لمجموعة شاملة من الخدمات والمرافق، والعمل على تأمين بيئة آمنة لممارسة الرياضة للعائلات ولجميع أفراد المجتمع في حلبة كورنيش جدة بشكل يعزز الصحة البدنية والنفسية لأعضاء مجتمع ((JCC Fit))، وفتح المجال أمام مستقبل أكثر صحة وإشراقا للجميع، بما يتماشى مع المستهدفات الرامية إلى تعزيز جودة الحياة للمواطنين والمقيمين في جدة.
ويقدم مركز ((JCC Fit)) ورش عمل متخصصة وجلسات تدريب يقدمها عدد من المدربين لجميع الأفراد، سواءً كانوا من المتدربين أو المحترفين. كما يمكن أعضاء المركز من الاستمتاع بركوب الدراجات، بالإضافة إلى توفيره دراجات للأطفال لممارسة هوايتهم على الحلبة، واستكشاف الزاوية المخصصة لهم. ويتميز المركز كذلك بالعديد من الفعاليات الترفيهية والخدمات والمرافق.
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