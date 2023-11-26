25 ميدالية عربية لأخضر الدراجات

(MENAFN
- Al Watan) اختتم المنتخب السعودي للدراجات مشاركته في منافسات البطولة العربية الـ12 لدراجات المضمار ((كبار - شباب - سيدات))، التي استضافها مضمار القاهرة الدولي، بمشاركة 120 لاعبا ولاعبة يمثلون 6 دول عربية.
ونجح دراجو الأخضر في حصد 25 ميدالية، بواقع 5 ميداليات ذهبية و8 فضيات و12 برونزية.
وضمت قائمة الأخضر، بقيادة المدربين سالم السالم ونور الهدى مغربي، 19 لاعبا ولاعبة.
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