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وزير الداخلية يستقبل السفير الإيراني لدى السعودية لبحث الموضوعات المشتركة

11/26/2023 2:16:46 PM
(MENAFN- Al Watan) استقبل وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز في مكتبه بالوزارة، اليوم، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى المملكة الدكتور علي رضا عنايتي.
وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال وكيل وزارة الداخلية الدكتور هشام بن عبد الرحمن الفالح، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية الأستاذ محمد بن مهنا المهنا ، وعدد من المسؤولين في الوزارة.

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