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إشادة عربية بمبادرة الشرق الأوسط الأخضر

11/26/2023 2:16:45 PM
(MENAFN- Al Watan) أكد المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد) أن التطورات العالمية، والتغيرات المناخية، وتداعيات الحروب والنزاعات الدولية، أدت إلى تفاقم نقاط الضعف في النظم الزراعية والغذائية. ونوه المركز بجهود الدول العربية في التكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من آثارها السلبية على المنطقة العربية، وخاصة (مبادرة الشرق الأوسط الأخضر) التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، التي ستسهم بفاعلية في تعزيز المفهوم الشامل لزيادة المساحات الخضراء للحد من انبعاث الكربون وخفض درجات الحرارة والحد من تأثيرها على تغير المناخ.
وانطلقت في القاهرة، الأحد، أعمال ورشة العمل (الأمن الغذائي: الأساليب والإستراتيجيات) التي تنظمها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية على مدى ثلاثة أيام بالتعاون مع إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي، وإدارة الإسكان والموارد المائية والحد من الكوارث بجامعة الدول العربية، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد).
التغير المناخي
أوضح وكيل الجامعة للعلاقات الخارجية خالد الحرفش، في كلمته خلال الافتتاح، أهمية الورشة التي تنظم في إطار التعاون البناء والمثمر بين مختلف قطاعات جامعة الدول العربية بما يعزز جهود دعم العمل العربي المشترك، لتحقيق التنمية المستدامة لدولنا العربية، مؤكدًا أن قضية الأمن الغذائي تأتي ضمن أولويات اهتمام متخذي القرار في الدول العربية، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الوطني، في ظل مجموعة من التحديات المتأصلة في الخصائص الجغرافية لدولنا العربية، ولعل من أبرزها تفشي الأمراض والأوبئة، والتغير المناخي، وتزايد أزمات المياه، وشُحّ الأراضي الزراعية، والطلب المتزايد على الغذاء والهدر الغذائي. إضافة إلى الأزمات الدولية الطارئة كأزمة كورونا والحروب الإقليمية والدولية التي تسهم في تفاقم خطورة التهديدات الناشئة عن هذا الملف الإستراتيجي القومي وتضيف أعباءً جديدة على دولنا العربية للتصدي لها من خلال إيجاد حلول علمية وعملية ناجعة، وهي تشكل في مجملها عوامل أسهمت في زيادة التحديات التي تواجه الأمن الغذائي العربي.
إدارة الموارد
أشار الحرفش إلى أن الأمن الغذائي يأتي ضمن اهتمامات جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بوصفها الجهة الموكل إليها تنفيذُ الإستراتيجياتِ والخطط العربية الأمنية، في إطار تبنيها لمفهوم الأمن الشامل حيث تسعى الجامعة من خلال مراكزها وبرامجها العلمية والبحثية إلى تعزيز القدرات المؤسسية لمنظومة الأمن الغذائي العربي لتسريع وتيرة التخطيط الإستراتيجي الزراعي والمائي، والدفع نحو إيجاد حلول مبتكرة فاعلة لصانع القرار العربي، كتأسيس قاعدة بيانات زراعية مشتركة، وتعزيز مشاركة الدول العربية في المبادرات الدولية المتعلقة بالأمن الغذائي، عبر تشجيع التعاون الإقليمي لتقليل مخاطر تقلب أسعار السلع، وكذلك تحسين نظم إدارة الموارد المائية وزيادة كفايتها، والعمل على تدعيم الاستجابة المرنة للمخاطر ذات الصلة بطرق الإمدادات الغذائية، وبناء القدرة على معالجة المخاطر البيئية المستقبلية.
تقليل الحواجز
أكدت مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي بجامعة الدول العربية الوزير المفوض ندى العجيزي في كلمتها أهمية التركيز على السياسات التي تسهل تجارة الأغذية، من خلال تقليل الحواجز التجارية، وتطوير مناطق جديدة للتجارة الحرة، وتعزيز التكنولوجيات الرقمية، والحد من الحواجز غير الجمركية، ومواءمة الممارسات التنظيمية، وتعزيز الحوكمة، وتشجيع التعاون والاتساق بين الدول العربية والمجتمع العالمي، كما استعرضت في كلمتها تقارير الأمم المتحدة الأخيرة، التي أظهرت أن حوالي 181 مليون شخص في جميع أنحاء المنطقة، أي ما يقرب من 35% من السكان في المنطقة العربية، يعانون من انعدام الأمن الغذائي، بزيادة حوالي 12 مليون شخص عن العام 2022.
مواد غذائية
من جانبه أشار المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية الدكتور إبراهيم آدم الدخيري، في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه نائب المدير العام الدكتور رائد حبتر، إلى أن المنطقة العربية تُعد من أكبر أقاليم العالم استيرادًا للغذاء بما يعادل نحو 100 مليون طن من المواد الغذائية سنويًا، وبما نسبته 32% من جملة احتياجاتها، ويتوقع أن تصل إلى 130 مليون طن في العام 2030، وهو العام الذي يتوقع فيه تحقيق الأمن الغذائي بحسب المدى الزمني لأهداف التنمية المستدامة، موضحًا أن المنظمة العربية للتنمية الزراعية، أطلقت مبادرتها لتحقيق الأمن الغذائي العربي، ودُعمت هذه المبادرة بوضع برنامج لاستدامة الأمن الغذائي العربي تضمنت أهدافًا وبرامج إستراتيجية تصب جميعها في تطوير النظم الزراعية والغذائية العربية، كما أعدت مؤخرا إستراتيجية عربية للأمن الغذائي لدعم مجهودات الدول لتحقيق التنمية الزراعية والأمن الغذائي المستدامين.

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