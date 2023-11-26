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فهد الأمنية تستقبل المستجدين

11/26/2023 2:16:45 PM
(MENAFN- Al Watan) استقبلت كلية الملك فهد الأمنية الطلبة المستجدين الملتحقين بدورة تأهيل الضباط الجامعيين الـ53، بعد إعلان قبولهم النهائي.
وقد أنهت الكلية استعداداتها لاستقبال الطلبة المستجدين، وإعداد البرامج والأنشطة، لتهيئتهم، والتأكد من جاهزية الكتائب والميادين والقاعات الدراسية، والأجنحة والمعامل، والخدمات المساندة.

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