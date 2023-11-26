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136 إخلاء جويا بالشرقية

11/26/2023 2:16:45 PM
(MENAFN- Al Watan) نسّق تجمع الشرقية الصحي منذ بداية العام الجاري 2023، حتى الآن، 136 حالة إخلاء جوي على مستوى المنطقة الشرقية، حيث تم استقبال 20 حالة من خارج المملكة ونقلها للمنطقة الشرقية، إضافةً لنقل 3 حالات من المنطقة الشرقية إلى خارج المملكة.
وشملت المستشفيات التابعة للتجمع والمستقبلة لحالات الإخلاء الجوي: مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام الذي استقبل 37 حالة إخلاء جوي، ومجمع الدمام الطبي 22 حالة، ومستشفى الولادة والأطفال بالدمام 9 حالات، ومستشفى القطيف المركزي 3 حالات، ومركز سعود البابطين لطب وجراحة القلب 4 حالات، إضافةً لمستشفى العيون التخصصي بالظهران الذي استقبل حالة واحدة فقط.
كما قام تجمع الشرقية الصحي بتنسيق 35 حالة إلى مستشفيات القطاع الخاص، و25 حالة إلى المستشفيات الحكومية الأخرى بالمنطقة.
يذكر أن إدارة المواعيد والإحالات الطبية بالتجمع تعمل بالتعاون مع إدارة الإخلاء الجوي في وزارة الصحة بتنسيق وترتيب نقل الحالات التي تحتاج لعملية الإخلاء سواءً من مطار القاعدة الجوية بالظهران أو مطار الملك فهد الدولي إلى المستشفى المستقبِل، أو من المستشفى المحوِّل إلى أحد المطارات المذكورة.

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