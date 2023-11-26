تهيئة 300 حديقة

(MENAFN
- Al Watan) هيأت أمانة العاصمة المقدسة ما يقارب 300 حديقة لاستقبال الأهالي والمقيمين والزوار على مدار العام وسط حزمة من الخدمات البلدية المختلفة.
ووفرت الأمانة كافة الخدمات الضرورية للزوار كإعداد الجلسات وتهيئة دورات المياه، وزراعة عددٍ من الأشجار والشجيرات، والقيام بعمليات التقليم والتشكيل وقص المسطحات وزراعة الحوليات الطبيعية، إضافة إلى أعمال الصيانة التي تمثلت في إصلاح وتركيب ودهان عددٍ من ألعاب الأطفال، ومساحات ومواقع خضراء للمواطنين والمقيمين والزوار لمن يرغبون في قضاء ساعات ممتعة وسط تكامل الخدمات.
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