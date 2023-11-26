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تهيئة 300 حديقة

11/26/2023 2:16:45 PM
(MENAFN- Al Watan) هيأت أمانة العاصمة المقدسة ما يقارب 300 حديقة لاستقبال الأهالي والمقيمين والزوار على مدار العام وسط حزمة من الخدمات البلدية المختلفة.
ووفرت الأمانة كافة الخدمات الضرورية للزوار كإعداد الجلسات وتهيئة دورات المياه، وزراعة عددٍ من الأشجار والشجيرات، والقيام بعمليات التقليم والتشكيل وقص المسطحات وزراعة الحوليات الطبيعية، إضافة إلى أعمال الصيانة التي تمثلت في إصلاح وتركيب ودهان عددٍ من ألعاب الأطفال، ومساحات ومواقع خضراء للمواطنين والمقيمين والزوار لمن يرغبون في قضاء ساعات ممتعة وسط تكامل الخدمات.

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