عدوان إسرائيلي على مطار دمشق يخرجه من الخدمة

(MENAFN
- Palestine News Network )
دمشق/PNN/شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية، اليوم الأحد، عدوانا بالصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفة مطار دمشق الدولي، ما أدى لخروجه من الخدمة.
وقال مصدر عسكري في تصريح لوكالة الأنباء السورية (سانا) إنه في حوالي الساعة 16:50 من بعد ظهر اليوم، نفذ الاحتلال الإسرائيلي عدوانا جويا بالصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفا مطار دمشق الدولي وبعض النقاط في ريف دمشق.
وأضاف المصدر أن وسائط الدفاع الجوي تصدت للصواريخ المعادية ودمرت معظمها، وقد أسفر العدوان عن خروج المطار من الخدمة ووقوع بعض الخسائر المادية.
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