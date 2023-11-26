الرئاسية لشؤون الكنائس: نثمن مواقف البابا المناصرة لشعبنا وندعو قادة العالم لتبنيها

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN/ثمنت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين ممثلة برئيسها، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رمزي خوري، استقبال البابا فرنسيس وفدا فلسطينيا من أبناء قطاع غزة والاستماع إلى معاناة شعبنا، إضافة إلى مواقفه المشرفة المساندة والرافضة للظلم التاريخي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني.

وأشارت اللجنة في بيان صدر عنها، اليوم الأحد، إلى مطالبات البابا العديدة لوقف فوري لإطلاق النار، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، إضافة لاستقبال وفد فلسطيني وضعه في صورة الأوضاع بقطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي، كما رحب البابا خلال عظة الأحد بالهدنة التي دخلت حيز التنفيذ منذ صباح الجمعة، مشيرا إلى أنها الطريق للحوار وإنهاء الحرب.

وأكدت اللجنة أن البابا يتابع وبشكل يومي الحرب الهمجية على قطاع غزة، وفي تواصل مستمر مع المسؤولين عن الكنيسة هناك للإطمئنان على أحوال النازحين، ومن لجأوا إلى الكنيسة للاحتماء.

وطالبت اللجنة الرئاسية، قادة الدول ورؤوساء الكنائس في العالم بتبني موقف البابا، والامتثال إلى القيم الأخلاقية والإنسانية ورفض جرائم القتل التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني، والعمل لإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية تضمن لشعبنا كرامته وحريته واستقلاله، مشيرة إلى مقولته خلال لقاء الوفد الفلسطيني "إن الحرب هي هزيمة وشر".

يشار إلى أن البابا قد بحث في اتصال مع سيادة الرئيس محمود عباس خلال الشهر الجاري، التداعيات الصعبة على شعبنا في غزة والضفة بما فيها القدس جراء هذه الحرب الشرسة، وأكد خلاله أهمية إرساء السلام ووقف الحرب في هذه المنطقة والعالم، وضرورة تقديم المساعدات الإنسانية، بأسرع وقت ممكن، معربا عن حزنه لسقوط الضحايا المدنيين، كما أكد أنه سيبقى في تواصل مع الرئيس للتشاور وتقديم ما يمكن من المساعدة.

بدوره، أكد الرئيس تقديره الكبير لدور وجهود البابا فرنسيس في دعم جهود إرساء السلام في منطقتنا والعالم.



