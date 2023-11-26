إصابات بالاختناق واعتقال شاب خلال اقتحام الاحتلال كفيرت جنوب جنين

وأفادت مصادر محلية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أحمد جودت اغبارية بعد مداهمة منزله وتفتيشه، كما نصبت حاجزا عسكريا وسط القرية، وفتشت مركبات المواطنين ودققت في هوياتهم، ما أدى لاندلاع مواجهات، أصيب خلالها عدد من المواطنين بحالات اختناق بالغاز السام المسيل للدموع.

تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.