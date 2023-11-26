إصابات بالاختناق واعتقال شاب خلال اقتحام الاحتلال كفيرت جنوب جنين

(MENAFN
- Palestine News Network )
جنين/PNN/أصيب عدد من المواطنين بالاختناق واعتقل شاب، مساء اليوم الأحد، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية كفيرت، جنوب جنين.
وأفادت مصادر محلية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أحمد جودت اغبارية بعد مداهمة منزله وتفتيشه، كما نصبت حاجزا عسكريا وسط القرية، وفتشت مركبات المواطنين ودققت في هوياتهم، ما أدى لاندلاع مواجهات، أصيب خلالها عدد من المواطنين بحالات اختناق بالغاز السام المسيل للدموع.
MENAFN26112023000205011050ID1107487267
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.