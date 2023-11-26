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إصابات بالاختناق واعتقال شاب خلال اقتحام الاحتلال كفيرت جنوب جنين

11/26/2023 2:14:13 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) جنين/PNN/أصيب عدد من المواطنين بالاختناق واعتقل شاب، مساء اليوم الأحد، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية كفيرت، جنوب جنين.

وأفادت مصادر محلية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أحمد جودت اغبارية بعد مداهمة منزله وتفتيشه، كما نصبت حاجزا عسكريا وسط القرية، وفتشت مركبات المواطنين ودققت في هوياتهم، ما أدى لاندلاع مواجهات، أصيب خلالها عدد من المواطنين بحالات اختناق بالغاز السام المسيل للدموع.


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