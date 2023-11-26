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الاحتلال يعتقل مواطنا من عناتا ويقتحم منازل عدد من عائلات المعتقلين المقدسيين

11/26/2023 2:14:12 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس/PNN/اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، مواطنا من بلدة عناتا، شمال شرق القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن محمد جميل عايش حلوة، أثناء عبوره حاجز عسكري طيار أقامته عند مدخل البلدة.

وفي السياق، اقتحم جنود الاحتلال منازل عدد من عائلات المعتقلين في كل من: سلوان، والعيسوية، والطور، وصور باهر، بالقدس المحتلة، وصوروها وهددوا العائلات، وذلك بالتزامن مع توقعات بالإفراج الليلة عن 39 طفلا معتقلا، من بينهم عدد من الأطفال المقدسيين، ضمن بنود اتفاق "الهدنة الإنسانية".


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