الاحتلال يعتقل مواطنا من عناتا ويقتحم منازل عدد من عائلات المعتقلين المقدسيين

(MENAFN
- Palestine News Network )
القدس/PNN/اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، مواطنا من بلدة عناتا، شمال شرق القدس المحتلة.
وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن محمد جميل عايش حلوة، أثناء عبوره حاجز عسكري طيار أقامته عند مدخل البلدة.
وفي السياق، اقتحم جنود الاحتلال منازل عدد من عائلات المعتقلين في كل من: سلوان، والعيسوية، والطور، وصور باهر، بالقدس المحتلة، وصوروها وهددوا العائلات، وذلك بالتزامن مع توقعات بالإفراج الليلة عن 39 طفلا معتقلا، من بينهم عدد من الأطفال المقدسيين، ضمن بنود اتفاق "الهدنة الإنسانية".
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