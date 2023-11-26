مها الحملي تتصدر بفئة T4 برالي القصيم، وتستعد لرالي داكار 2024

الرياض – أصداف نيوز:

حققت البطلة مها الحملي صدارة المركز الاول في فئة T4 في رالي القصيم 2023، ضمن الجولة الثالثة ببطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية 2023، كبصمة جديدة تضاف لمسيرة البطلة السعودية، التي قاربت أن تنهي الموسم، و تستعد لرالي داكار 202 ، بالتعاون مع الشريك الرسمي شركة عبداللطيف جميل.

واعربت مها عن سعادتها الجمة بالفوز بصدارة الفئة في رالي القصيم :” يعجز لساني عن وصف الفوز اليوم، انه وسام جديد يضاف لمسيرتي في عالم رياضة المحركات والخبرات التي اتعلمها كل يوم، إنني مستعدة الأن لرالي جدة الشهر القادم، و من بعدها الاستعداد الأكبر لمشاركتي في رالي داكار 2024 بدعم الرعاة عبداللطيف جميل للسيارات ، شركة عبداللطيف جميل للاعمال اوتوهب وكارهب وشركة براند شيب ولومي لتأجير السيارات و شريكي الاعلامي PR Arabia” .

هذا وقد اختتمت ، المنافسات اليوم بالمرحلة الثانية في المذنب بطول 273 كم (152 لمرحلتي الربط و121 للمرحلة الخاصة)، يليها المؤتمر الصحفي النهائي وحفل الختام، بمشاركة 76 متسابقًا وملاحًا، من 11 دولة، بعد مرحلة أمس في محافظة الشماسية بطول 368 كم (182 لمرحلتي الربط و 186 للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت).

وكانت مها الحملي قد حصدت الوصافة ضمن بطولة الشرق الاوسط بعد ان احرزت المركز الثاني في فئة T4 برالي دبي الدولي باها 2023 مع ملاحها الأوكراني ديميترو في الجولة الختامية من بطولة العالم للراليات الصحراوية للسيارات والدراجات ، و لكن فوز اليوم اثبت التقدم المذهل لها والمشجع لها بانهاء موسم بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية 2023 برالي جدة الشهر القادم .