3438 طن خضار وفواكه واردات السوق المركزي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات، الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأحد، 3438 طنا، منها 2156 طن خضار، و1004 أطنان فواكه، و278 طن ورقيات.



وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15 و25 قرشا، والبصل الناشف بين 30 و40، والبطاطا بين 25 و35، والبندورة بين 8 و20، والجزر بين 40 و60، والخيار بين 40 و80، والزهرة بين 15 و25، والليمون بين 30 و50، والموز البلدي بين 60 و70 قرشا.