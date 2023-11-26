-->

Sunday, 26 November 2023 07:40 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


رويترز: مؤشرات لاستيلاء مسلحين على سفينة بخليج عدن

11/26/2023 10:10:41 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أميركي قوله إن هناك مؤشرات على أن مسلحين مجهولين استولوا على ناقلة نفط مرتبطة بإسرائيل "سنترال بارك" في خليج عدن اليوم.


وأضاف أن القوات الأميركية وقوات التحالف موجودة عن قرب وتراقب الوضع.
يشار إلى أن جماعة الحوثي احتجزت في 19 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري سفينة تابعة لرجل أعمال إسرائيلي في البحر الأحمر.


MENAFN26112023000208011052ID1107487043

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث