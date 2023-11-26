رويترز: مؤشرات لاستيلاء مسلحين على سفينة بخليج عدن

رويترز: مؤشرات لاستيلاء مسلحين على سفينة بخليج عدن
التاريخ
11/26/2023 10:10:41 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أميركي قوله إن هناك مؤشرات على أن مسلحين مجهولين استولوا على ناقلة نفط مرتبطة بإسرائيل "سنترال بارك" في خليج عدن اليوم.
وأضاف أن القوات الأميركية وقوات التحالف موجودة عن قرب وتراقب الوضع.
يشار إلى أن جماعة الحوثي احتجزت في 19 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري سفينة تابعة لرجل أعمال إسرائيلي في البحر الأحمر.
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