حماس: أفرجنا عن محتجز من الجنسية الروسية

حماس: أفرجنا عن محتجز من الجنسية الروسية
التاريخ
11/26/2023 10:10:40 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بأنها أفرجت عن محتجز لديها من حملة الجنسية الروسية، وذلك استجابة لجهود الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وكان بوتين أعلن منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة رفضه الحصار المطبق على القطاع وقطع الإمدادات الإغاثية واستهداف المدنيين.
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