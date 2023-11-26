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إعلام إسرائيلي: مجلس الحرب سيجتمع لبحث تمديد الهدنة

11/26/2023 10:10:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت القناة 12 الإسرائيلية إن مجلس الحرب سيجتمع الليلة لبحث إمكانية تمديد الهدنة في قطاع غزة، وسط ترقب الإفراج عن الدفعة الثالثة من الأسرى.


وكشف الرئيس الأميركي جو بايدن أمس السبت، عن أن هناك احتمالا لتمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة التي تم التوصل إليها بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

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