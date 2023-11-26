إعلام إسرائيلي: مجلس الحرب سيجتمع لبحث تمديد الهدنة

إعلام إسرائيلي: مجلس الحرب سيجتمع لبحث تمديد الهدنة
التاريخ
11/26/2023 10:10:40 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت القناة 12 الإسرائيلية إن مجلس الحرب سيجتمع الليلة لبحث إمكانية تمديد الهدنة في قطاع غزة، وسط ترقب الإفراج عن الدفعة الثالثة من الأسرى.
وكشف الرئيس الأميركي جو بايدن أمس السبت، عن أن هناك احتمالا لتمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة التي تم التوصل إليها بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
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