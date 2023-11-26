إعلان أسماء الدفعة الثالثة من الأسرى الفلسطينيين المفترض الإفراج عنهم اليوم

1- سلطان سامر محمود سرحان / القدس . 2- قسام إياد أحمد أعور / القدس . 3- محمد أحمد محمود أعور / القدس . 4- نصر الله إياد أمجد اعور / القدس . 5- خليل أحمد خليل أعور / القدس . 6- أمين محمد امين عباسي / القدس . 7- مصطفى محمد ابراهيم عباسي / القدس . 8- أحمد قادري محمود شيحه / القدس . 9- سمير سامر سمير بختان / القدس . 10- محمد عبوده حسن غيث / القدس . 11- موسى حميدان فضل محتسب / القدس . 12- ايهم عدنان صبحي شاعر / القدس . 13- ريان عدنان حسن عتيق / القدس . 14- مالك مراد خالد بوجة / القدس . 15- محمد ابراهيم محمد عبد الجبار / القدس . 16- نشات باسم طالب دوابشة / القدس . 17- يوسف فواز فايز برقان / القدس . 18- نور الدين زياد راشد قواسمي / القدس . 19- غنام موسى غنام أبو غنام / القدس . 20- حسن ياسر حسن ياسر / القدس . 21- عبد الرحمن عامر فخري الزغل / القدس . 22- محمود نمر عيد عطا / رام الله . 23- عمر عماد حسن عطشان / رام الله . 24- عبادة حسام أحمد خليل / رام الله . 25- خليل محمد بدر زماعرة / الخليل . 26- حسن وليد جمال صبارنة / الخليل – حلحول . 27- زيد نعيم شحدة عرعر / الخليل . 28- عمار محمود يوسف ثوابتة / بيت لحم . 29- يزن عامر علي صباح / بيت لحم . 30- موسى مهند موسى الوريدات / اريحا . 31- موعد عمر عبد الله الحاج / اريحا . 32- اسامة نايف اسامه مرمش / نابلس . 33- ابراهيم مؤيد إبراهيم ظافر / طولكرم . 34- عمر شاكر سهيل محاجنة / طولكرم . 35- عدنان حازم عدنان عيد / طولكرم . 36- أحمد عطية أحمد العديني / قلقيلية . 37- مجد رائد مسعود فريحات / جنين . 38- وحيد اسماعيل جميل صبيح / جنين . 39- علاء فتحي عبد الهادي أبو سنيمة / رفح .

تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.