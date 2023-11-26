أسماء الدفعة الثالثة من المعتقلين ضمن صفقة التبادل: 39 طفلا

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN/أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، أسماء الدفعة الثالثة من المعتقلين الأطفال، الذين سيتم الإفراج عنهم، مساء اليوم الأحد، ضمن بنود اتفاق "الهدنة الإنسانية"، وعددهم (39).

والأسماء هي:

1. سلطان سامر محمود سرحان / القدس

2. قسام إياد أحمد أعور / القدس

3. محمد أحمد محمود أعور / القدس

4. نصر الله إياد أمجد اعور / القدس

5. خليل أحمد خليل أعور / القدس

6. أمين محمد امين عباسي / القدس

7. مصطفى محمد ابراهيم عباسي / القدس

8. أحمد قادري محمود شيحه / القدس

9. سمير سامر سمير بختان / القدس

10. محمد عبوده حسن غيث / القدس

11. موسى حميدان فضل محتسب / القدس

12. ايهم عدنان صبحي شاعر / القدس

13. ريان عدنان حسن عتيق / القدس

14. مالك مراد خالد بوجة / القدس

15. محمد ابراهيم محمد عبد الجبار / القدس

16. نشات باسم طالب دوابشة / القدس

17. يوسف فواز فايز برقان / القدس

18. نور الدين زياد راشد قواسمي / القدس

19. غنام موسى غنام أبو غنام / القدس

20. حسن ياسر حسن ياسر / القدس

21. عبد الرحمن عامر فخري الزغل / القدس

22. محمود نمر عيد عطا / رام الله

23. عمر عماد حسن عطشان / رام الله

24. عبادة حسام أحمد خليل / رام الله

25. خليل محمد بدر زماعرة / الخليل

26. حسن وليد جمال صبارنة / الخليل – حلحول

27. زيد نعيم شحدة عرعر / الخليل

28. عمار محمود يوسف ثوابتة / بيت لحم

29. يزن عامر علي صباح / بيت لحم

30. موسى مهند موسى الوريدات / اريحا

31. موعد عمر عبد الله الحاج / اريحا

32. أسامة نايف اسامه مرمش / نابلس

33. ابراهيم مؤيد إبراهيم ظافر / طولكرم

34. عمر شاكر سهيل محاجنة / طولكرم

35. عدنان حازم عدنان عيد / طولكرم .

36. أحمد عطية أحمد العديني / قلقيلية

37. مجد رائد مسعود فريحات / جنين .

38. وحيد اسماعيل جميل صبيح / جنين

39. علاء فتحي عبد الهادي أبو سنيمة / رفح





وكانت سلطات الاحتلال، أفرجت الجمعة، عن الدفعة الأولى والتي تضم

24 امرأة و15 طفلا، والليلة الماضية أفرجت عن الدفعة الثانية وعددهم (39)، منهم 6 سيدات و33 طفلا.

ويأتي إطلاق سراح المعتقلات والمعتقلين الأطفالضمن "الهدنة الإنسانية"، التي دخلت حيز التنفيذ في قطاع غزة أمس الجمعة، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وأسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، وتستمر لمدة أربعة أيام قابلة للتمديد، يتخللها الإفراج عن عدد من المعتقلات، والمعتقلين الأطفال من سجون الاحتلال، وإدخال مساعدات إغاثية وكميات من الوقود.