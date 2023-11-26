وزير الأشغال يتفقد مشاريع تطوير البنية التحتية بالدائرة الثالثة في محافظة العاصمة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تفقد المهندس إبراهيم بن حسن الحواج وزير الأشغال عدداً من مشاريع تطوير البنية التحتية في الدائرة الثالثة بمحافظة العاصمة، بحضور المهندس الشيخ مشعل بن محمد آل خليفة وكيل وزارة الأشغال، والنائب ممدوح الصالح ممثل الدائرة الثالثة بمحافظة العاصمة، والمهندس صالح طرادة رئيس مجلس أمانة العاصمة، والسيد حسن عبدالله المدني، نائب محافظ محافظة العاصمة.
واطلع الوزير خلال الزيارة على تفاصيل مشاريع تطوير البنية التحتية من الطرق والصرف الصحي التي يتم تنفيذها حالياً ضمن مشاريع الحزمة الثالثة لتطوير الطرق وشبكات الصرف الصحي والبلديات منها مشروع إنشاء شارع خدمة على شارع البديع بمجمع 426 في منطقة جدحفص، ومشاريع رصف الطرق بمنطقة السيف، ومنها رصف عدد من الطرق بمجمع 428 ورصف طريق 3643 المؤدي إلى ساحل كرباباد بمجمع 436 في المنطقة ذاتها، ومشروع رصف الطريق 2813 بمجمع 428 (المرحلة الأولى)، ومشروع رصف وتطوير 2813 بمجمع 428 بمنطقة السيف (المرحلة الثانية)، ومشروع رصف عدد من الطرق بمجمع 436 في منطقة السيف.
وتشمل المشاريع إلى جانب أعمال الرصف، إنشاء الطرق، وتركيب الإنارة، ووضع قنوات أرضية لاستخدامها من قبل الخدمات مستقبلاً، فضلاً عن وضع الإشارات والعلامات المرورية التنظيمية والتحذيرية اللازمة لتحقيق السلامة المطلوبة وغيرها.
وخلال الزيارة، أكّد وزير الأشغال أن الوزارة تعمل وفق خطتها على مواصلة تنفيذ مشاريع تطوير البنية التحتية بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات العامة وتلبية تطلعات واحتياجات جميع أفراد المجتمع، منوّهاً بحجم الجهود المبذولة في إنجاز تلك المشاريع وفقاً لأعلى معايير الجودة المطلوبة.
من جانبه أشاد النائب ممدوح الصالح بالأثر الإيجابي للزيارة الميدانية لـ وزير الأشغال، التي تعكس الالتزام والاهتمام الكبير بمتابعة المشاريع القائمة لتطوير البنية التحتية والاحتياجات البلدية والتحقق من تقدم سير العمل في هذه المشاريع التي تلبي احتياجات المجتمع، مضيفاً أن هذه الزيارة تأتي في إطار الحرص على الوقوف على مستجدات المشاريع الحيوية في الدائرة.
كما أثنى الصالح على وزارة الأشغال والتزامها بتنفيذ مشاريع البنية التحتية في الدائرة وعموم مناطق مملكة البحرين وبأعلى معايير الجودة والمهنية، وتوفير الدعم اللازم للفرق الميدانية والمتعاونين لضمان تنفيذ المشاريع بنجاح بما يحقق تنمية مستدامة، مؤكّداً أهمية استمرار الجهود المشتركة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والمجتمع لتنمية وتطوير المشاريع الحيوية، مثمناً الدور الفاعل لمجلس أمانة العاصمة في تلبية الاحتياجات البلدية في محافظة العاصمة عموماً، والدائرة الثالثة بشكل خاص.
وقال الصالح إنّ نزول المسؤولين في الميدان يثمر عن التعرف عن كثب على احتياجات المواطنين وتطلعاتهم، لتتم ترجمتها إلى مشاريع عصرية تلائم تطلعات الأهالي، والمأمول من هذه الزيارة الميدانية أن تكون انطلاقة أخرى لمشاريع تنموية على مستوى البنية التحتية أو الاحتياجات البلدية.
بدوره، أشاد المهندس صالح طرادة رئيس مجلس أمانة العاصمة بدور وجهود ومساعي وزارة الأشغال في تطوير البنية التحتية بمملكة البحرين والتنسيق الدائم مع مجلس أمانة العاصمة، بما يخدم المناطق المختلفة في محافظة العاصمة ويسهم في تحسين جودة البنية التحتية واستدامة الخدمات المقدمة.
من جانبه، أكد نائب محافظ محافظة العاصمة حسن عبدالله المدني، أن المحافظة تعمل بشكل مستمر بالتنسيق المباشر مع مختلف الجهات الحكومية ومواصلة العمل الميداني بما يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة، وأوضح بأن المشاريع التنموية التي يتم تنفيذها تأتي ضمن توجهات الحكومة الموقرة في الارتقاء بمستوى جودة الحياة بما يسهم في تحقيق التطلعات والأهداف، مؤكداً على أهمية التنسيق المباشر والمستمر و تفعيل الشراكة بين مختلف الجهات.
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