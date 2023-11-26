وزير الأشغال يتفقد مشاريع تطوير البنية التحتية بالدائرة الثالثة في محافظة العاصمة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) تفقد المهندس إبراهيم بن حسن الحواج وزير الأشغال عدداً من مشاريع تطوير البنية التحتية في الدائرة الثالثة بمحافظة العاصمة، بحضور المهندس الشيخ مشعل بن محمد آل خليفة وكيل وزارة الأشغال، والنائب ممدوح الصالح ممثل الدائرة الثالثة بمحافظة العاصمة، والمهندس صالح طرادة رئيس مجلس أمانة العاصمة، والسيد حسن عبدالله المدني، نائب محافظ محافظة العاصمة.

واطلع الوزير خلال الزيارة على تفاصيل مشاريع تطوير البنية التحتية من الطرق والصرف الصحي التي يتم تنفيذها حالياً ضمن مشاريع الحزمة الثالثة لتطوير الطرق وشبكات الصرف الصحي والبلديات منها مشروع إنشاء شارع خدمة على شارع البديع بمجمع 426 في منطقة جدحفص، ومشاريع رصف الطرق بمنطقة السيف، ومنها رصف عدد من الطرق بمجمع 428 ورصف طريق 3643 المؤدي إلى ساحل كرباباد بمجمع 436 في المنطقة ذاتها، ومشروع رصف الطريق 2813 بمجمع 428 (المرحلة الأولى)، ومشروع رصف وتطوير 2813 بمجمع 428 بمنطقة السيف (المرحلة الثانية)، ومشروع رصف عدد من الطرق بمجمع 436 في منطقة السيف.

وتشمل المشاريع إلى جانب أعمال الرصف، إنشاء الطرق، وتركيب الإنارة، ووضع قنوات أرضية لاستخدامها من قبل الخدمات مستقبلاً، فضلاً عن وضع الإشارات والعلامات المرورية التنظيمية والتحذيرية اللازمة لتحقيق السلامة المطلوبة وغيرها.

وخلال الزيارة، أكّد وزير الأشغال أن الوزارة تعمل وفق خطتها على مواصلة تنفيذ مشاريع تطوير البنية التحتية بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات العامة وتلبية تطلعات واحتياجات جميع أفراد المجتمع، منوّهاً بحجم الجهود المبذولة في إنجاز تلك المشاريع وفقاً لأعلى معايير الجودة المطلوبة.

من جانبه أشاد النائب ممدوح الصالح بالأثر الإيجابي للزيارة الميدانية لـ وزير الأشغال، التي تعكس الالتزام والاهتمام الكبير بمتابعة المشاريع القائمة لتطوير البنية التحتية والاحتياجات البلدية والتحقق من تقدم سير العمل في هذه المشاريع التي تلبي احتياجات المجتمع، مضيفاً أن هذه الزيارة تأتي في إطار الحرص على الوقوف على مستجدات المشاريع الحيوية في الدائرة.

كما أثنى الصالح على وزارة الأشغال والتزامها بتنفيذ مشاريع البنية التحتية في الدائرة وعموم مناطق مملكة البحرين وبأعلى معايير الجودة والمهنية، وتوفير الدعم اللازم للفرق الميدانية والمتعاونين لضمان تنفيذ المشاريع بنجاح بما يحقق تنمية مستدامة، مؤكّداً أهمية استمرار الجهود المشتركة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والمجتمع لتنمية وتطوير المشاريع الحيوية، مثمناً الدور الفاعل لمجلس أمانة العاصمة في تلبية الاحتياجات البلدية في محافظة العاصمة عموماً، والدائرة الثالثة بشكل خاص.

وقال الصالح إنّ نزول المسؤولين في الميدان يثمر عن التعرف عن كثب على احتياجات المواطنين وتطلعاتهم، لتتم ترجمتها إلى مشاريع عصرية تلائم تطلعات الأهالي، والمأمول من هذه الزيارة الميدانية أن تكون انطلاقة أخرى لمشاريع تنموية على مستوى البنية التحتية أو الاحتياجات البلدية.

بدوره، أشاد المهندس صالح طرادة رئيس مجلس أمانة العاصمة بدور وجهود ومساعي وزارة الأشغال في تطوير البنية التحتية بمملكة البحرين والتنسيق الدائم مع مجلس أمانة العاصمة، بما يخدم المناطق المختلفة في محافظة العاصمة ويسهم في تحسين جودة البنية التحتية واستدامة الخدمات المقدمة.

من جانبه، أكد نائب محافظ محافظة العاصمة حسن عبدالله المدني، أن المحافظة تعمل بشكل مستمر بالتنسيق المباشر مع مختلف الجهات الحكومية ومواصلة العمل الميداني بما يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة، وأوضح بأن المشاريع التنموية التي يتم تنفيذها تأتي ضمن توجهات الحكومة الموقرة في الارتقاء بمستوى جودة الحياة بما يسهم في تحقيق التطلعات والأهداف، مؤكداً على أهمية التنسيق المباشر والمستمر و تفعيل الشراكة بين مختلف الجهات.