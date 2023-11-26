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ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يصدر قرارًا بتعيين مدراء في وزارة شئون الشباب

11/26/2023 10:05:24 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، قرار رقم (105) لسنة 2023 بتعيين مدراء في وزارة شئون الشباب، وذلك بناءً على عرْض وزير شئون الشباب، جاء فيه:

المادة الأولى


يُعين في وزارة شئون الشباب كل من:


1- خالد أحمد عبدالرحمن عبدالغني مديراً لإدارة نظم المعلومات


2- مريم عيسى علي عوض مديراً لإدارة الموارد البشرية والمالية

3- هاشم عبدالرحمن
هاشم
الكوهجي مديراً لإدارة الدعم والخدمات

المادة الثانية


على وزير شئون الشباب تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.

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