ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يصدر قرارًا بتعيين مدراء في وزارة شئون الشباب

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، قرار رقم (105) لسنة 2023 بتعيين مدراء في وزارة شئون الشباب، وذلك بناءً على عرْض وزير شئون الشباب، جاء فيه:
المادة الأولى
يُعين في وزارة شئون الشباب كل من:
1- خالد أحمد عبدالرحمن عبدالغني مديراً لإدارة نظم المعلومات
2- مريم عيسى علي عوض مديراً لإدارة الموارد البشرية والمالية
3- هاشم عبدالرحمن
هاشم
الكوهجي مديراً لإدارة الدعم والخدمات
المادة الثانية
على وزير شئون الشباب تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.
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