كلباء والنصر يرفضان فك ارتباط النقاط ويقنعان بتعادل سلبي خاسر

رفض كلباء وضيفه النصر فك ارتباط النقاط وانهيا مباراتهم ضمن الجولة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين بتعادل سلبي خاسر لكل فريق ليكسب النصر نقطة رفعت رصيده إلى 8 نقاط في المركز التاسع وكلباء بنفس الرصيد في المركز العاشر .

بدأت المباراة بشكل متوازن من الفريقين، حيث ظهر الاحترام المتبادل وتستمر فترة جس النبض لنحو 25 دقيقة لم تشهد أي تحركات تذكر بعدها بدأ اللاعبون في التحرر من الرقابة.

ومن إحدى الهفوات الدفاعية في صفوف كلباء كاد عادل تاعرابت مهاجم النصر أن يخطف هدف التقدم من الكرة التي أخطأ فيها مدافع كلباء سانتوس وقام بإرجاعها للحارس عيسى الهوتي والذي تدخل برجله لأبعاد الكرة قبل وصولها للاعب تاعرابت.

وجاء رد النمور سريعاً من هجمة مرتدة انتهت الى ضربة ركنية في الدقيقة 27 ، وفي آخر انفاس الشوط الأول تلقى مدرب النصر المؤقت الإيطالي ليبوريو كاماراتا

ضربة موجعة بعد إصابة لاعبه عادل تاعرابت على مستوى العضلة الامامية ليحل مكانه البرتغالي يوري.

ونشط النصر في الدقائق الأخيرة وقام بأكثر من طلعة هجومية

ليضيع لاعبه ابوديلو كرة على طبق من ذهب بعد انفراده الصريح بالحارس الهوتي الذي كان في المكان المناسب وأبطل مفعول الكرة منقذا مرماه من هدف محقق

لينتهي الشوط الأول بنتيجة سلبية على مستوى النتيجة والأداء .

ولم يشهد شوط المدربين " الثاني " تغييراً على مستوى النتيجة والأداء على الرغم من اقحام كل مدرب بأوراقه الرابحة خلال اللقاء

لتنتهي المباراة بتعادل سلبي خاسر ويكسب كل فريق نقطة .

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