هيكل الشيخاوي يقود عجمان للفوز الأول في خورفكان

حقق عجمان الفوز الأول في دوري أدنوك للمحترفين على مستضيفه خورفكان 2-1 في استاد صقر بن محمد القاسمي ضمن الجولة الثامنة، بعد مباراة مثيرة حبست الأنفاس حتى نهايتها، ويدين عجمان بالفضل لمحترفه التونسي هيكل الشيخاوي صاحب هدف الفوز الغالي في الشوط الثاني، بعد أن انتهى الشوط الأول بالتعادل 1-1، وبذلك يصل عجمان للنقطة 6 ويقفز للمركز 12 خلف خورفكان صاحب الـ 7 نقاط.

ظهر عجمان بشكل أفضل منذ البداية خاصة في الناحية الهجومية وضاعت له أكثر من فرصة خلال ربع الساعة الأولى أهمها في الدقيقة 14 من روكي في مواجهة المرمى الخالي بعد تلقيه عكسية علي مدن الذي عاد من جديد لصناعة الهدف الأول "ق 27" إلى روكي داخل الـ 6 ياردات لم يتوان الأخير في التسجيل.

واستمر عجمان في هجمات لتعزيز التقدم ولكنه اصطدم ببراعة الحارس أحمد حمدان، وفي المقابل تحسن أداء خورفكان لتعديل النتيجة ونجح في ذلك عند الدقيقة 34 من ركلة جزاء احتسبها الحكم محمد الهرمودي على هيكل الشيخاوي بعد مراجعة "الفار" نتيجة مخاشنة مع رفائيل، نفذها تياجو وسجل منها هدف التعادل في الزاوية اليسرى للحارس علي الحوسني،

وزاد هدف التعادل من مستوى الاثارة وسرعة المباراة خاصة في الدقائق الأخيرة للشوط الأول وضاعت فرصة التقدم لعجمان " ق 45" من تسديدة علي مدن التي صدها الحارس أحمد حمدان إلى ركنية، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

وجاء الشوط الثاني أكثر ندية مع هجوم متبادل للفريقين، ونجح هيكل الشيخاوي في تسجيل هدف التقدم "ق 61" بتسديدة يسارية قوية على يسار الحارس من صناعة متقنة لـ علي مدن، واجتهد خورفكان في تعديل النتيجة بعد ذلك، لا سيما بعد دخول محترفه سيف الدين الخاوي بدلاً من رفائيل وتكفل دفاع وحارس عجمان في الزود عن مرماه ببراعة.

ولم تخل المرتدات لعجمان من خطورة خاصة بعد دخول برستيج في خط الهجوم، وامتدت المباراة للدقيقة 100 مع الوقت البديل وضاعت عدة فرص لخورفكان حتى أعلن الحكم عن نهايتها بفوز "البرتقالي".

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